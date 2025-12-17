»Cilji bodo doseženi«: Putin znova grozi z vojaško silo, evropske voditelje označil za »prašičke«

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje, pri čemer je znova omenil ozemlja, za katera Moskva trdi, da so njena. Dejal je, da bi to raje dosegel z diplomacijo, a hkrati namignil, da je Rusija pripravljena uporabiti vojaško silo, če pogovorov ne bo, poroča STA. »Cilji posebne vojaške operacije bodo zagotovo doseženi. Raje bi to storili in odpravili temeljne vzroke konflikta z diplomacijo,« je Putin povedal na sestanku z uradniki ruskega obrambnega ministrstva v Moskvi. Ob tem je dodal, da je Rusija pripravljena ukrajinska ozemlja, ki jih razglaša za svoja, zavzeti tudi z vojaškimi sredstvi, če »nasprotna država in njeni tuji pokrovitelji ne bodo pripravljeni sodelovati v vsebinskih pogovorih«.

Putin je krivdo za vojno znova pripisal Zahodu in evropske voditelje obtožil, da širijo strah pred morebitno vojno z Rusijo. Ob tem jih je žalil: »Evropski prašički so se takoj pridružili delu prejšnje ameriške administracije v upanju, da bodo imeli korist od propada naše države.« Izjave prihajajo v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne. ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa pritiskajo, da bi strani čim prej dosegli dogovor o mirovnem načrtu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nedavnih pogovorih z ameriško delegacijo v Berlinu ocenil, da je bil dosežen napredek, a vprašanje ozemlja, ki naj bi ga Ukrajina odstopila Rusiji, ostaja ključna sporna točka. Evropa in Ukrajina ob tem vztrajata, da želita pred kakršnimkoli dogovorom od ZDA jasna varnostna jamstva.

Del razprav je tudi predlog o večnacionalnih silah pod evropskim vodstvom, ki bi ob podpori ZDA skrbele za izvajanje morebitnega mirovnega dogovora. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je to po poročanju ruske strani komentiral z besedami, da je stališče Moskve »znano, dosledno in jasno«, a da je lahko kljub temu »predmet pogovorov«.