Čisto posebna poroka raznežila svate, nevestina odločitev jih je spravila v jok (VIDEO)

Pretekli konec tedna se je v dalmatinskem kraju Petrčane odvila posebna in nadvse čudovita poroka, ki bo zagotovo vsem prisotnim še dolgo ostala v spominu. Za posebno presenečenje je poskrbela nevesta, ki je pred svojega bodočega moža prispela v majhnem čolnu. Prizor je bil tako čustven, da so bili svatje ganjeni do solz. Posnetek je na na družabnem omrežju skupaj s krajšim zapisom objavil Nedo Stura, ki ga je doletela čast, da je nevesto v belem čolničku pripeljal do njenega izbranca, ki jo je čakal na obali.

»Danes je bila čudovita poroka v Petrčanah, kjer sem imel čast nevesto z majhnim čolnom pripeljati k njenemu dragemu. Bilo je presenečenje, saj so vsi pričakovali, da bo prišla s celine z avtom ali kaj podobnega. Njena želja. Bilo je nadvse ganljivo in vsi prisotni so potočili nekaj solza. Nevesta in ženin sta zelo skromna in preprosta. Nevesta je iz Bolgarije, ženin pa iz Velike Gorice in oba sta pilota potniških letal. Naš Duje Stanišić in moja hči Ivana sta poroko še polepšala in ju počastila in presenetila s pesmijo našega Oliverja. Naj bosta srečna v nadaljnjem življenju,« je med drugim zapisal Nedo Stura.