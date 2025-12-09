Litva je v torek uradno razglasila izredno stanje v državi zaradi grožnj javni varnosti iz Belorusije, je sporočila vlada. Litva obtožuje Belorusijo, da tihotapcem dopušča uporabo meteoroloških balonov za prevoz tihotapljenih cigaret preko meje, zaradi česar so morali v zadnjih mesecih večkat ustaviti delovanje letališč, kar je motilo letalski promet.

Vojski večja pooblastila

»Izredno stanje ni bilo razglašeno le zaradi motenj v civilnem letalstvu, temveč tudi zaradi interesov nacionalne varnosti,« je dejal notranji minister Vladislav Kondratovič. To vojski daje večjo operativno svobodo in ji omogoča delovanje v usklajevanju s policijo ali samostojno, je dodal Kondratovič, vendar ni navedel nadaljnjih podrobnosti.

Belorusija, ki je leta 2022 Rusiji delno dovolila uporabo svojega ozemlja za invazijo na Ukrajino, je zanikala odgovornost za balone in obtožila Litvo provokacij, vključno z domnevnim pošiljanjem drona za odmetavanje »ekstremističnega gradiva«. Litva, članica Nata in Evropske unije, je te obtožbe zavrnila.

Razmere na meji se »poslabšujejo«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je 1. decembra izjavila, da se razmere na meji »poslabšujejo« in vdor balonov označila za »hibridni napad« Belorusije, ki je povsem nesprejemljiv.

Litva je leta 2021 uvedla izredno stanje na obmejnem območju z Belorusijo zaradi, kot je navedla, nezakonitega priseljevanja v baltsko državo ter omejila dostop do tega območja za nerezidente. Naslednje leto je Vilna razglasila izredno stanje po ruski invaziji na Ukrajino zaradi strahu, da bi lahko tudi Litva postala tarča, in uvedla omejitve svobode govora, da bi zajezila tisto, kar je označila za potencialno rusko propagando.