Cleveland se je s satirično resolucijo odzval na Trumpova preimenovanja

Mestni svet v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio je v ponedeljek sprejel resolucijo, s katero je del jezera Erie poimenoval Clevelandski zaliv. Ukrep je satiričen odziv na podobne poteze predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je med drugim preimenoval Mehiški zaliv in Ontarijsko jezero, poroča STA.

Resolucijo, ki je bila sprejeta kot »nujni ukrep« in je začela veljati takoj, je predlagal član mestnega sveta Kris Harsh. Mestne oblasti naj bi območje, ki sega dva kilometra globoko v jezero Erie od vzhodnega do zahodnega roba obrežja pri mestu Cleveland, v svojih dokumentih in na zemljevidih v skladu z resolucijo odslej imenovale Clevelandski zaliv.

Harsh je med razpravo dejal, da so Trumpove odločitve o preimenovanju geografskih območij odprle vrata tudi drugim ameriškim oblastem, da začnejo spreminjati uveljavljena zemljepisna imena. »Počutim se opogumljenega, da danes naredim izjemen korak in jezero Erie preimenujem v Clevelandski zaliv,« je dejal. Območje sicer sploh ni zaliv, ampak del enega od Velikih jezer. »Nekateri bodo rekli: Kris, saj to sploh ni zaliv, ampak jezero. Jaz pa pravim: koga briga?« je dejal. Njegov nastop je med sejo povzročil smeh in aplavz.

Resolucija se izrecno sklicuje na Trumpove odločitve o novih zemljepisnih imenih. V njej je med drugim zapisano, da so predsednikovi ukazi o določanju novih imen brez upoštevanja zgodovine, tradicije in zakonov kongresa odprli vrata preimenovanju drugih geografskih območij.

O novem poimenovanju bodo obvestili tudi Google in Apple.

Mestni svet je ob tem zapisal, da Cleveland ne želi zaostajati pri valu državnih preimenovanj in sprememb blagovnih znamk. O novem poimenovanju bodo obvestili tudi večje ponudnike digitalnih zemljevidov, med njimi Google in Apple. Mesto pričakuje, da bodo novo ime vključili v svoje zemljevide, tako kot so sledili Trumpovemu preimenovanju Ontarijskega jezera v Ameriško jezero ter Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv.