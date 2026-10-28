Človek, ki je na volitvah porazil Vučića, Dejan Šoškić: Kosovo je del Srbije, glede ene stvari pa se s Hrvati ne bomo strinjali

Po parlamentarnih volitvah v Srbiji in zmagi Študentske liste se kot eden glavnih kandidatov za novega srbskega premierja omenja 59-letni univerzitetni profesor in nekdanji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Čeprav se v pogovoru za medije o svojih političnih ambicijah in prevzemu vlade še ni želel izreči ter je poudaril le, da je eden od poslancev na listi, je jasno nakazal prihodnjo usmeritev države pod vodstvom nove politične opcije.

Volilni uspeh po njegovih besedah temelji predvsem na uspešni mobilizaciji doslej neopredeljenih volivcev. Šoškić izpostavlja, da se je študentska organizacija sistematično organizirala in dosegla tiste državljane, ki so bili doslej obsojeni na enostransko informiranje. Volilno noč je opisal kot »praznik demokracije in svobode«, državljani pa po njegovem mnenju v prvih sto dneh nove oblasti lahko pričakujejo predvsem normalizacijo delovanja države, sprostitev medijev, delovanje doslej ujetih institucij ter odločen boj proti korupciji. Med ključnimi programskimi točkami napoveduje tudi ustanovitev tožilske policije.

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Kandidirali bodo tudi na predsedniških volitvah

Glede zunanje politike in statusa Kosova Šoškić ostaja na trdnih pravnih stališčih, ki temeljijo na domači in mednarodni zakonodaji. »Pravni okvir v Srbiji je povsem jasen, ustava pravi, da sta Kosovo in Metohija avtonomna pokrajina znotraj Srbije,« poudarja Šoškić in dodaja, da enako določa tudi zavezujoča resolucija 1244 Varnostnega sveta Združenih narodov, za katero so glasovale vse stalne članice. Po njegovih besedah Študentska lista ne bo podpirala rešitev, ki bi bile v nasprotju z domačim ali mednarodnim pravom.

Pomemben premik napoveduje pri izpolnjevanju meril za vstop v Evropsko unijo, saj je prepričan, da bo Srbija kot demokratična država ta merila dosegala veliko hitreje. O morebitnem dejanskem vstopu pa bodo po njegovem mnenju na koncu odločali ponudba Evropske unije za polnopravno članstvo in srbski državljani na referendumu.

Pri odnosih s sosednjimi državami, zlasti s Hrvaško, Šoškić zagovarja razvijanje dobrih sosedskih odnosov, pri čemer pa odkrito priznava, da med Hrvaško in Srbijo glede preteklosti verjetno nikoli ne bo popolnega soglasja. »Glede splošne percepcije dogajanja v devetdesetih letih tudi v prihodnje ne bo veliko strinjanja, saj obstajata različna narativa. Na eni strani imate razlago o agresiji, na drugi pa o oboroženi secesiji,« pojasnjuje Šoškić in poudarja, da se Študentska lista s temi zgodovinskimi vprašanji ne bo ukvarjala, temveč se bo osredotočila na regionalno stabilnost, gospodarsko sodelovanje in blaginjo.

V bližnji prihodnosti Srbijo čakajo tudi predsedniške volitve, ki bi po besedah pravnih strokovnjakov morale biti razpisane že prej. Šoškić je ob tem potrdil, da bo Študentska lista na njih zagotovo imela svojega predsedniškega kandidata.