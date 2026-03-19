LOV NA LJUDI

Človeški safari: bogataši plačevali visoke zneske za streljanje ljudi v Sarajevu

Grozote je razkril italijanski novinar in se skliceval tudi na dokumentarec Sarajevo safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.
STA, N. P.
 19. 3. 2026 | 14:53
Med bogatimi zahodnjaki, ki so med vojno v Bosni in Hercegovini vojski bosanskih Srbov plačevali, da so med obleganjem Sarajeva streljali na njegove prebivalce, so bili večinoma Italijani, ki so jim prevoz v BiH organizirale posebne agencije, je v svoji novi knjigi razkril italijanski preiskovalni novinar Ezio Gavazzeni. Gavazzenijeva odkritja glede teh t. i. vikend ostrostrelcev so sicer že privedla do odprtja preiskav v Italiji in BiH. Za sodelovanje v teh grozljivih »safarijih« so po poročanju italijanskega časnika Il Giornale plačevali vojski bosanskih Srbov do 100.000 evrov na dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Italijani predstavljajo veliko večino 'vikend ostrostrelcev', medtem ko udeleženci iz drugih evropskih držav, Američani in Rusi skupaj ne dosegajo števila naših rojakov,« je napisal Gavazzeni v knjigi z naslovom Vikend ostrostrelci: Preiskava o človeških safarijih v Sarajevu (I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo), ki je izšla v torek v Italiji. Po njegovih podatkih so te »safarije« organizirali tudi drugod po BiH, viri pa so mu tudi povedali, da so nekateri plačevali tudi za streljanje na Srbe.

Med vojno v BiH je umrlo skoraj 100.000 ljudi, od tega polovica civilistov. FOTO: Arhiv Cd

Neimenovani nekdanji francoski vojak mu je povedal, da je med vojno med letoma 1992 in 1995 iz Italije spremljal skupine do treh strelcev v BiH. Skupno je sodeloval pri šestih prevozih teh ostrostrelcev iz Italije, dveh iz Belgije in enem iz Francije. Povedal je tudi, da mu je njegov prijatelj, italijanski agent, povedal, da je v teh »safarijih« med letoma 1991 in 1995 »sodelovalo približno 230 italijanskih lokostrelcev,« kot je bilo kodno ime za ostrostrelce. Nekoliko manj jih je bilo iz Francije in Belgije, nekaj pa iz Švice in Avstrije. Med ostrostrelci so bili »notarji, odvetniki, zdravniki, podjetniki ... na splošno zelo premožne osebe, starejše od 50 let«, je še povedal ta profesionalni plačanec. Po njegovih besedah je njihovo rekrutiranje in prevoz organiziralo varnostno podjetje s sedežem v Milanu, ki je bilo podružnica agencije s sedežem v Belgiji. Nato jih je prevzela druga agencija v Srbiji in jih prepeljala na območja spopadov.

Režiser Miran Zupanič. FOTO: Jože Suhadolnik

Tožilstvo v Milanu je v zvezi s preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih iz Italije kot prvega februarja letos zaslišalo 80-letnega Italijana, ki je obtožbe zanikal. Preiskavo je uvedlo na podlagi obtožbe Gavazzenija, ki se je v njej skliceval tudi na dokumentarec Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Med obleganjem Sarajeva med aprilom 1992 in decembrom 1995, ki je bilo najdaljše v zgodovini sodobnih vojn, je bilo po uradnih podatkih ubitih več kot 11.500 ljudi, med njimi več sto otrok. Med vojno v BiH je umrlo skoraj 100.000 ljudi, od tega polovica civilistov.

Dokumentarni film Mirana Zupaniča Sarajevo safari

Med številnimi dramatičnimi epizodami obleganja Sarajeva v letih od 1992 do 1995 je javnosti ostala prikrita zgodba o safariju na ljudi.

Redkim izbrancem je bilo znano, da je pri obleganju Sarajeva na srbski strani poleg Vojske Republike Srbske, prostovoljcev in plačancev delovala še ena, maloštevilna in skrivnostna skupina. To so bili premožni tujci, ki so plačevali visoke zneske, da so smeli streljati na prebivalce obleganega Sarajeva.

Miran Zupanič (1961) je zaključil študij prava in filmske režije na ljubljanski univerzi. V dokumentarnih filmih se osredotoča na usode posameznikov v prelomnih zgodovinskih trenutkih.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Za kaj je čas ob enakonočju: za nove začetke, čiščenje doma, misli, odnosov

Trenutek, ko se svet znova uravnovesi in mi z njim.
19. 3. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZA DOBRO JUTRO

Jajca ali žitarice: kaj je bolje jesti za zajtrk

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, a če želimo zdravega, je včasih težko izbrati, kaj zjutraj sploh jesti.
19. 3. 2026 | 15:00
14:53
Novice  |  Svet
LOV NA LJUDI

Človeški safari: bogataši plačevali visoke zneske za streljanje ljudi v Sarajevu

Grozote je razkril italijanski novinar in se skliceval tudi na dokumentarec Sarajevo safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.
19. 3. 2026 | 14:53
14:48
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Ne nasedajte nizki ceni elektrike: ena napaka vas lahko drago stane

Menjava dobavitelja električne energije je preprosta in lahko prinese prihranke, a odločitev naj temelji na primerjavi cen, pogojev in dejanske porabe.
Kaja Berlot19. 3. 2026 | 14:48
14:05
Bulvar  |  Tuji trači
ODNOSI

Brez dvoma: po ločitvi zvezdniškega para sta hčerki izbrali mamo

Hčerki Keitha Urbana in Nicole Kidman naj bi po ločitvi v celoti stale na strani svoje mame.
19. 3. 2026 | 14:05
13:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRED VOLITVAMI

Neznanec v Celju na avto narisal kljukast križ

Na Trubarjevi ulici v Celju je včeraj neznani storilec poškodoval osebno vozilo in lastniku povzročil več sto evrov škode.
19. 3. 2026 | 13:42

