Človeštvo prvič spremenilo pot asteroida okoli Sonca

Ameriška vesoljska agencija Nasa je z nenavadnim poskusom dokazala, da lahko človeštvo v prihodnosti morda odvrne nevarne asteroide. S sondo so namreč namerno trčili v asteroid in mu spremenili pot, ne le okoli drugega asteroida, temveč tudi okoli Sonca. Poskus je del misije DART, ki jo je Nasa izvedla leta 2022. Vesoljsko plovilo so namerno poslali v trk z manjšim asteroidom Dimorphosom, ki kroži okoli večjega asteroida Didymosa. Ta dvojica za Zemljo nikoli ni predstavljala nevarnosti, zato je bila primerna za takšen preizkus. Znanstveniki so že kmalu po trku ugotovili, da se je Dimorphos začel hitreje vrteti okoli večjega asteroida. Nova raziskava, objavljena v reviji Science Advances, pa kaže, da je bil učinek še večji, kot so sprva mislili. Trk je rahlo spremenil tudi celotno pot sistema okoli Sonca.

Raziskovalci poudarjajo, da gre za pomemben korak pri razvoju planetarne obrambe. »Ta študija pomeni pomemben napredek v naši sposobnosti preprečevanja prihodnjih trkov asteroidov z Zemljo,« so zapisali v znanstvenem članku. Na Nasi so dodali, da je to prvi primer, ko je človeški objekt merljivo spremenil gibanje nebesnega telesa okoli Sonca. Sprememba je bila sicer zelo majhna – le približno 0,15 sekunde v orbitalnem obdobju asteroida. A strokovnjaki opozarjajo, da lahko že to sčasoma pomeni odločilno spremembo poti. »Gre za majhno spremembo orbite, vendar lahko z dovolj časa tudi majhna sprememba preraste v pomemben odklon,« je pojasnil Thomas Statler z Nase, ki se ukvarja z raziskovanjem manjših teles v Osončju.

Natančno določili položaj in hitrost

Pri merjenju sprememb so sodelovali tudi številni amaterski astronomi po svetu. Opazovali so tako imenovana zakritja zvezd – trenutke, ko asteroid za hip zakrije oddaljeno zvezdo. Na podlagi teh meritev so znanstveniki lahko zelo natančno določili položaj in hitrost asteroida. Vodja raziskave Rahil Makadia pravi, da so s tem prvič natančno izmerili učinek takšnega trka, kar bi lahko pomagalo pri prihodnjih projektih planetarne obrambe. Poskus je pokazal, da je metoda, pri kateri v asteroid namerno trči vesoljsko plovilo, lahko učinkovit način za spremembo njegove poti.

Kljub uspehu pa strokovnjaki opozarjajo, da človeštvo še nima trajnega sistema za zaščito pred nevarnimi asteroidi. Po ocenah jih je v bližini Zemlje še na tisoče, ki jih sploh nismo odkrili. Vodja misije DART dr. Nancy Chabot z univerze Johns Hopkins je zato že februarja opozorila, da bi se ob resnični grožnji znašli v težkem položaju. »DART je bil odličen dokaz, da lahko to storimo, vendar nimamo pripravljenega sistema, ki bi ga lahko takoj uporabili, če bi se pojavila resnična nevarnost.« Po njenem mnenju je posebno skrb vzbujajoče dejstvo, da znanstveniki še vedno ne poznajo približno polovice asteroidov s premerom okoli 140 metrov – ti so dovolj veliki, da bi ob trku lahko uničili celo mesto.