Črn scenarij Nase! Bi leta 2027 asteroid lahko izbrisal veliko mesto?

Znanstveniki po vsem svetu mrzlično iščejo rešitve za primer, ko bi proti našemu planetu poletel uničujoč asteroid. Ameriška vesoljska agencija Nasa je v okviru mednarodne konference o obrambi planeta izvedla srhljivo simulacijo možnega scenarija sodnega dne, ki se je končal s katastrofo — strokovnjakom namreč v fiktivnem poizkusu ni uspelo rešiti milijonskega mesta.

Simulacija se je začela z odkritjem asteroida z oznako 2019 PDC, velikosti med 100 in 300 metri. Na začetku vaje so izračunali le odstotek možnosti, da bo vesoljska skala zadela Zemljo čez osem let, natančneje 29. aprila 2027. Vendar se je v nadaljevanju scenarija verjetnost trka dramatično povečevala. Ko so v simuliranem letu 2021 tveganje potrdili, so svetovne vesoljske agencije združile moči ter proti nevarnosti poslale floto plovil, ki naj bi z usmerjenimi trki spremenila pot dosegajočega objekta. Čeprav so tri plovila uspešno zadela cilj, se je asteroid zgolj odlomil — manjši, a še vedno uničujoč kos pa je ostal na neizogibni poti proti vzhodni obali ZDA.

Realističen komet, meteorit oziroma asteroid v gibanju na ozadju širnega vesolja. Tridimenzionalna vektorska ilustracija objekta. FOTO: Layritten Getty Images/iStockphoto

Simulacija razkrila edino možnost za preživetje

Končni izid vaje je bil grozljiv: asteroid je v simulaciji v ozračje pridrvel s hitrostjo več kot 69.000 kilometrov na uro in trčil naravnost v New York. Eksplozija bi bila po izračunih kar tisočkrat močnejša od nuklearne bombe, odvržene na Hirošimo, edina rešitev za prebivalstvo pa bi bila popolna masovna evakuacija. Čeprav je šlo le za vajo na papirju, strokovnjaki opozarjajo, da je tveganje stvarno.

Znanstveniki so do danes odkrili že okoli 20.000 bližnjih asteroidov, vsak mesec pa opazijo približno 150 novih. Nasa in ameriška agencija za upravljanje izrednih razmer FEMA zato pospešeno razvijata protokole, saj bi bila v primeru prepozne zaznave prav hitra evakuacija edina možnost za preživetje.