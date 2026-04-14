Črna napoved navaja, da nam grozi redko videna recesija! Razkrili, kaj to pomeni za povprečnega državljana

Medtem ko vojna na Bližnjem vzhodu vstopa v svoj sedmi teden, so gospodarske napovedi vse bolj mračne. V svojem najnovejšem poročilu »World Economic Outlook« Mednarodni denarni sklad opozarja, da bi lahko svetovna rast letos padla pod 2 odstotka. Kot piše BBC, bi tak scenarij pomenil vstop v globalno recesijo, kar se je od leta 1980 zgodilo le štirikrat, nazadnje med pandemijo koronavirusa.

Glavni vzrok tega črnega scenarija je zaprtje ključne pomorske poti v Hormuški ožini in propad mirovnih pogajanj. Mednarodni denarni sklad napoveduje, da bi lahko v najslabšem primeru povprečna cena nafte letos dosegla 110 dolarjev za sod, leta 2027 pa poskočila na 125 dolarjev.

Kaj to pomeni za povprečnega državljana?

Inflacija do 6 odstotkov: Skok cen energentov in hrane bi lahko prihodnje leto potisnil inflacijo do 6 odstotkov

Rast obrestnih mer: Da bi zajezile rast cen, bodo centralne banke prisiljene dodatno zviševati obrestne mere, kar pomeni dražja posojila za prebivalstvo in podjetja

Precej navzgor popravili oceno slovenske inflacije Mednarodni denarni sklad je, kot je bilo zaradi z vojno povezanega skoka cen energentov, predvsem goriv, tudi napovedano, precej navzgor popravil oceno slovenske inflacije. Namesto 2,2-odstotne povprečne inflacije v tem letu IMF po novem Sloveniji na ravni letnega povprečja napoveduje 2,9-odstotno rast cen. Za prihodnje leto je medtem ostal pri napovedi 2,1-odstotne inflacije, v nadaljevanju obdobja do leta 2030 pa je sklad novembra izrazil pričakovanje, da se bo slovenska inflacija ustalila okoli dvoodstotnega srednjeročnega cilja Evropske centralne banke.

Upad kupne moči:Čeprav je cena sodčka surove nafte trenutno padla na 98,85 dolarja, negotovost še naprej narekuje tempo trga

Je na koncu tunela luč upanja?

Mednarodni denarni sklad poudarja, da je vse odvisno od trajanja konflikta. Če se bo vojna končala v prihodnjih nekaj tednih in se bo oskrba z energijo do sredine leta normalizirala, bi se lahko svetovna rast ohranila pri 3,1 odstotka.

Še malenkost poslabšali gospodarsko napoved za Slovenijo Mednarodni denarni sklad je skladno z napovedmi poslabšal tudi pričakovanja za gibanje slovenskega BDP. V primerjavi z ocenami iz lanskega novembra je napoved rasti slovenskega gospodarstva znižal za 0,2 odstotne točke na 2,0 odstotka letos in 2,1 odstotka prihodnje leto. Pričakovanja glede inflacije je sklad za letos precej zvišal. IMF je Sloveniji novembra lani ob koncu redne letne misije v državi za letos napovedal 2,2-odstotno gospodarsko rast, za leto 2027 pa 2,3-odstotno. Novembrska napoved za letos je bila za 0,1 odstotne točke nižja od oktobrske ob objavi zadnjega celovitega poročila o svetovnih gospodarskih obetih, že oktobra pa je bila za 0,1 odstotne točke nižja od napovedi iz lanskega aprila. Zdaj je torej to napoved še nekoliko znižal, navzdol je popravil tudi predhodno napoved za leto 2027. Popravek ni presenečenje in sledi podobnemu koraku za celotno svetovno gospodarstvo in precejšen del članic IMF. S tem je napoved IMF tudi približno na ravni spomladanske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki je za obe leti pri 2,0 odstotka.

»Še enkrat je globalno gospodarstvo zdrsnilo s svoje poti – tokrat zaradi izbruha vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja 2026,« tako piše v poročilu. Strokovnjaki vendarle opozarjajo, da te napovedi temeljijo na upanju, da se konflikt ne bo vlekel.