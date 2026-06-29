Čudež iz ruševin, 18 dni starega dojenčka in mamico rešili živa: »Morala sem ostati budna ...« (VIDEO)

Njuno dramatično reševanje je spremljalo na desetine gasilcev in pripadnikov mednarodnih reševalnih ekip. Posnetki, ki so zaokrožili na družbenih omrežjih, beležijo trenutek, ko so najprej previdno izvlekli novorojenčka in ga predali očetu. Ta ga je v solzah objel. Približno uro in pol pozneje so izpod ruševin rešili še mamico.

»Sin mi je dal moč, da sem ostala budna«

Po reševalni akciji je mama za medije povedala, da jo je njen komaj 18 dni star dojenček dobesedno držal pri življenju. »On me je motiviral, da sem ostala budna. Ves čas sem mislila nanj in vedela sem, da moram zdržati,« je dejala vidno strta Venezuelka po prihodu v bolnišnico. Po njenih besedah ji je misel na otroka dajala neverjetno moč.

Reševalci priznavajo, da je njuno preživetje praktično neverjetno. Po več kot enem dnevu pod ruševinami so možnosti za preživetje običajno zelo majhne, sploh pa za novorojenčka. Zgodba matere in sina je postala simbol upanja v stanju, ko se reševalci borijo z zadnjimi urami časa. Po ocenah oblasti je pod ruševinami še vedno ujetih na tisoče ljudi, možnosti za njihovo preživetje pa se iz ure v uro zmanjšujejo.

Število žrtev medtem narašča

Potresa z magnitudama 7,2 in 7,5, ki sta Venezuelo stresla prejšnji teden, sta povzročila eno največjih naravnih katastrof v zgodovini države. Doslej so potrdili najmanj 1450 smrtnih žrtev, več kot 3000 ljudi je poškodovanih, več deset tisoč pa jih še vedno pogrešajo. Na prizadetih območjih potekajo obsežne mednarodne reševalne akcije, saj ekipe iz številnih držav še naprej preiskujejo porušene stavbe v upanju, da bodo našle nove preživele.