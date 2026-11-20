Na plažah južne Kalifornije se je zgodil pravi naravni čudež. Septembra so tam prvič doslej na zahodni obali ZDA odkrili gnezdišči morskih želv, zdaj pa so se iz jajc izlegli tudi prvi mladiči. Gre za zelenkasto ali olivno morsko želvo ridley, znano tudi kot pacifiško morsko želvo ridley (Lepidochelys olivacea), ki običajno gnezdi v tropskih in toplejših predelih oceanov, predvsem ob obalah Mehike, Srednje Amerike in Indije.

200 jajc so previdno prenesli v akvarij.

Znanstvenike je zato presenetilo, da sta samici jajca odložili na sicer obleganih plažah mest Seal Beach, ki slovi po drugem najdaljšem pomolu v Kaliforniji, priljubljenem med sprehajalci in ribiči (568 metrov), in Huntington Beach, ki priteguje številne deskarje. K sreči so naravovarstveniki pravočasno opazili gnezdišči, ki jima je grozilo uničenje zaradi neviht in visokih valov, 200 jajc so zato previdno prenesli v akvarij Pacific v Long Beachu, kjer so jih hranili v nadzorovanih razmerah. Po približno dveh mesecih inkubacije se je izvalilo 75 želvic. Raziskovalci so jih nato v zgodnjih jutranjih urah odnesli nazaj na plažo, kjer so popotnice že krenile proti oceanu.

Veliko mladičev že na začetku življenja ogrožajo plenilci.

Zelenkaste morske želve so znane tudi po pojavu množičnega gnezdenja, zakaj so se tokrat odločile gnezditi tako daleč od svojih siceršnjih območij, še ni povsem jasno, med morebitnimi razlogi pa navajajo segrevanje morja in podnebne spremembe. Naravovarstveniki so nad prelomnico vsekakor navdušeni, saj se morske želve pogosto vračajo na območje, kjer so se same izvalile, kar pomeni, da se bodo nekatere od teh čez približno 15 let vrnile na kalifornijske plaže in tam odložile svoja jajca. Po ocenah strokovnjakov sicer le približno ena od tisoč izvaljenih zelenkastih želv dočaka odraslost. Veliko jajc se nikoli ne razvije, veliko mladičev pa že na začetku življenja ogrožajo ptice, raki in drugi plenilci.