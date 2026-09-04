Čudež po več kot tednu dni! Iz poplavljenega predora živa rešili dva delavca (FOTO in VIDEO)

V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca, ujeta v predoru hidroelektrarne, so sporočile oblasti.

Pričakujejo, da jim bo uspelo rešiti še več ljudi

Najprej je vlada danes poročala o rešitvi ene osebe, kmalu zatem pa so potrdili, da jim je uspelo na varno spraviti še enega delavca. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora.

Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule naplavine in blato, dovajajo zrak.

Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40, poroča britanski BBC. Oblasti še vedno pogrešajo več sto delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektrarn.

FOTO: Handout Afp

FOTO: Handout Afp

Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule naplavine in blato, dovajajo zrak.

Predori se nahajajo na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki so ga v sredo minuli teden prizadele katastrofalne poplave, v katerih je umrlo več kot 1200 ljudi, več kot 5000 jih še pogrešajo. Glede na zadnje ugotovitve naj bi bili poplave in zemeljski plaz povezani s podorom ledenika.