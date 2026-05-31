Da bi odgnali race, so nad cerkveni ribnik napeljali vrvice in razburili javnost

Mesto Wels v avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija se je znašlo v medijih zaradi ribnika pred tamkajšnjo župnijsko cerkvijo sv. Frančiška. Tam so se odločili, da bodo racam precej otežili gibanje. Nad gladino so napeljali elastične vrvice, ki naj bi pticam preprečile nemoteno plavanje po ribniku in pripomogle k manjšemu onesnaževanju z račjimi iztrebki.

»V lanskem letu smo morali izčrpati 50 centimetrov visoko plast blata, ki so ga povzročili račji iztrebki. In prav zato je bila zgrajena ta struktura,« pojasnjujejo pristojni. Ljubitelji živali pa so nad takšnim ravnanjem ogorčeni. Med drugim opozarjajo, da vrvice predstavljajo veliko tveganje za nastanek poškodb pri živalih. Ne samo rac, ampak tudi drugih ptic, ki bi se približale gladini vode. Ptice bi si lahko polomile krila, v najslabšem primeru tudi utonile. Naravovarstveniki izpostavijo, da se je vse to zgodilo ravno na območju, kjer sta župnija in posestvo posvečena najpomembnejšemu zavetniku živali v Katoliški cerkvi, svetemu Frančišku Asiškemu.

V župniji si želijo, da bi race uporabljale okoliške potoke in se manj časa zadrževale na njihovem ribniku. Stanje na terenu pa kaže, da so pri tem le delno uspešni. »V ribniku je manj rac in se s situacijo dobro spopadajo. Zaenkrat še nismo odkrili nobenih poškodovanih živali, zato bomo pustili stvari take, kot so,« so po poročanju portala MeinBezirk sporočili iz župnije. »Prosimo vas, da se vzdržite prenagljenih sklepov ali širjenja lažnih informacij. Namerno smo izbrali rešitev, ki ne bi škodovala nobeni živali,« so zapisali na spletni strani župnije.