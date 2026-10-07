Da bi zavarovali zasebnost učencev, prepovedali pametna očala

Norveška manjšinska vlada želi začasno prepovedati uporabo pametnih očal na nekaterih javnih mestih. Prepoved bi veljala za parke, plaže, muzeje, nakupovalne centre, šole, vrtce, zdravstvene ustanove, telovadnice in javne prireditve. Vladajoča laburistična stranka je skupini strokovnjakov že naročila, naj razvijejo trajne predpise na tem področju. Trenutno so očala s kamerami že prepovedali na šolah v norveški prestolnici Oslo. »Nočemo družbe, kjer bi bili ljudje zaskrbljeni zaradi skritih zvočnih posnetkov, fotografiranja in snemanja na mestih in v situacijah, kjer so vajeni biti brez nadzora. Takšna družba se lahko dojema kot nevarna in nas prisili, da se umaknemo vase,« je pojasnil norveški minister za digitalizacijo in javno upravo Torgeir Micaelsen.

V Indiji so aretirali moškega, ki je z očali snemal žensko.

Pametna očala ponujajo različni proizvajalci očal, pogosto v sodelovanju s tehnološkimi podjetji, kot sta Meta in Google. Opremljena so s funkcijami, kot so kamere in možnost povezave z internetom. In ravno zato njihova uporaba že dlje sproža pomisleke glede ogrožene zasebnosti. V Franciji tako denimo že poteka sodna preiskava zaradi tajnega snemanja žensk. V podjetju Meta, pod katero med drugim sodijo Facebook, Instagram in WhatsApp, poudarjajo, da so njihova očala opremljena z LED-lučko, ki utripa med snemanjem fotografije ali videa. Septembra so predstavili tudi očala Ray-Ban Meta Audio brez kamere, ki naj bi bil kot odgovor na vedno večje pomisleke glede zasebnosti.

Nočemo družbe, kjer bi bili ljudje zaskrbljeni zaradi skritih posnetkov.

Zaradi snemanja s pomočjo pametnih očal Ray-Ban Meta so avgusta v indijski prestolnici New Delhi aretirali moškega. Julija je sledil ženski po ulici, jo ogovarjal in jo pri tem skrivaj snemal. Posnetek je nato objavil na Instagramu med t. i. vsebinami za osvajanje, je poročal portal Internet Freedom Foundation (IFF). Ženska za snemanje ni vedela, posnetek pa je dosegel približno 2,3 milijona ogledov.