Dalmatinski kraj na nogah zaradi Slovenca: »Žal nam je, če so nekateri razočarani, ker ostajamo«

Čeprav zakon na Hrvaškem ne dovoljuje zasebnih plaž, v praksi skoraj vsak dan videvajo, da mnogi kršijo zakon in pomorsko dobro uporabljajo za zasebne namene. Najnovejši primer takšne prakse prihaja z otoka Pag. Prebivalci Šimunov na Pagu so se v ponedeljek spontano zbrali okoli gradbišča turističnega objekta na vaški plaži. Investitor Adria Lux Projekt je plažo ogradil, da bi lahko začel izvajati svoj projekt. Prebivalci Šimunov menijo, da investitor s tem posega v javno plažo, zato so organizirali peticijo in zahtevajo ustavitev projekta. Zemljišče je prišlo v last slovenskega investitorja, ki je pridobil potrebna dovoljenja, vendar zahtev prebivalcev ni upošteval. Zemljišče je dobil v zamenjavo, največja težava pa je v tem, da je prostorski načrt plažo vodil kot že pozidano zemljišče.

»Če je res vse zakonito, potem z zakonodajo nekaj globoko ni v redu. Žal nam je, če so nekateri razočarani, ker ostajamo, se borimo in poskušamo svojim otrokom zagotoviti boljšo prihodnost ter jim ohraniti vsaj del naravnega bogastva. Betonizacija in apartmaizacija sta uničili velik del obale, lokalni skupnosti pa nista prinesli resničnega napredka,« so prebivalci povedali za Morski.hr.

Odgovorno ravnanje

Na situacijo se je odzval tudi župan Paga Stipe Žunić. »V prvih sedmih mesecih mandata smo se žal soočili s številnimi težavami in situacijami, ki zahtevajo hitro in odgovorno ukrepanje. Situacija v Šimunih predstavlja resen problem. Kot župan si bom maksimalno prizadeval reševati težave, tudi to trenutno odprto vprašanje. Problem na območju pomorskega dobra na območju krajevne skupnosti Šimuni oziroma v njegovi neposredni bližini ni nastal včeraj. Gre za dolgotrajno vprašanje s kompleksnim ozadjem. Ker želim problem rešiti, sem najprej podrobno preučil zadevo, da bi ugotovili dejansko stanje in vse okoliščine, ki so pripeljale do današnje situacije. Pri iskanju rešitve bomo sledili dvema jasnima načeloma: spoštovanju zakonitosti in zaščiti pomorskega dobra. O konkretni rešitvi — zamenjavi zemljišča ali parcel za zaščito zelenega pasu in pomorskega dobra, odškodnini ali drugem modelu — bomo odločili šele, ko bomo ugotovili popolno in natančno stanje na tej parceli. Dejstvo je, da je parcela skozi zgodovino v različnih obdobjih dobivala različne možnosti gradnje. V takšnih okoliščinah bo mesto Pag z lastnikom parcele iskalo rešitev, ki bo ta problem trajno zaključila — v skladu z zakonom in z jasnim načelom zaščite pomorskega dobra. Osebno sem že kontaktiral investitorja in dogovorili smo se, da bomo v naslednjih dveh tednih organizirali sestanek, na katerem bomo razpravljali o zakonskih možnostih reševanja situacije, vključno z morebitno zamenjavo parcel,« je župan Žunić zapisal na Facebooku, poroča dnevno.hr.

