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Danes se začne trgovati z delnicami Muskovega SpaceX. Je to lepa priložnost za zaslužek ali preveliko tveganje?

V primeru uspešne prve javne ponudbe se bo premoženje Elona Muska povečalo na več kot tisoč milijard dolarjev, kar doslej ni uspelo še nikomur.
SpaceX je v lasti Elona Muska. FOTO: Alain Jocard Afp
SpaceX je v lasti Elona Muska. FOTO: Alain Jocard Afp
STA
 12. 6. 2026 | 16:31
 12. 6. 2026 | 17:52
3:06
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Z delnicami vesoljskega podjetja v lasti milijarderja Elona Muska SpaceX se danes začenja trgovati na borzi v New Yorku, kar je največja prva javna ponudba delnic doslej. V podjetju so izhodiščno ceno za nekaj več kot 555 milijonov delnic določili pri 135 dolarjih, s čimer naj bi zbrali 75 milijard dolarjev (64,8 milijarde evrov). Doslej je za največjo prvo javno ponudbo veljala prodaja delnic naftnega podjetja Aramco iz Savdske Arabije, ki je leta 2019 zbralo nekaj več kot 29 milijard dolarjev. Za razliko od mnogih drugih prvih javnih ponudb delnic je tako SpaceX vnaprej sam določil ceno izdaje. Podjetja običajno najprej objavijo razpon in nato določijo ceno glede na zanimanje vlagateljev.

SpaceX, ki je med drugim znan po svoji satelitski internetni storitvi Starlink, se je tako na borzo uvrstil z ocenjeno vrednostjo 1770 milijard dolarjev. To ga umešča med deset največjih podjetij na Wall Streetu ter pred družbe, kot so Tesla, Meta in Walmart. Z 80 odstotki glasovalnih pravic bo imel Musk še naprej popoln nadzor nad njim. 

Obljubil, da bo človeštvo popeljal na Mars

Musk je med čakanjem na začetek trgovanja obljubil, da bo človeštvo popeljal na Mars, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. »SpaceX vas želi popeljati na Luno, na Mars in na koncu še dlje,« je dejal na predstavitvenem dogodku v Teksasu. V primeru uspešne prve javne ponudbe se bo premoženje 54-letnika povečalo na več kot tisoč milijard dolarjev, kar doslej ni uspelo še nikomur. Finančni podatki podjetja sicer kažejo povsem drugačne sliko - lani je pri prihodkih v višini 18,67 milijarde dolarjev (nekaj več kot 16 milijard evrov) zabeležilo izgubo v višini približno 4,94 milijarde dolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije. V prvem četrtletju letos je SpaceX ustvaril 4,28 milijarde dolarjev izgube, medtem ko so se prihodki ustavili pri približno 4,7 milijarde dolarjev. Eden od razlogov za negativno poslovanje so visoki stroški razvoja rakete Starship.

SpaceX je v razvoj rakete vložil več kot 15 milijard dolarjev. Vodstvo pričakuje, da bo raketa po zaključku vseh testov sposobna izvajati komercialne lete v drugi polovici leta. Pričakuje se, da bo znatno znižala stroške prevoza v vesolje. Uporabljala se bo tudi za izstrelitev satelitov Starlink v orbito, kar bo omogočilo dostop do interneta iz vesolja neposredno prek pametnih telefonov.

Starlink je glavni vir prihodkov podjetja SpaceX in je v prvem četrtletju ustvaril 3,26 milijarde dolarjev prihodkov. Satelitska internetna storitev ima približno 10,3 milijona uporabnikov v 164 državah.

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