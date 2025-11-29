Darovanje božičnega drevesa papežu je čast, pred leti je doletela tudi nas

Galerija
Na Trgu svetega Petra v Vatikanu so v četrtek v skladu s tradicijo, ki sega v leto 1982, postavili božično drevo. 25 metrov visoka smreka iz pokrajine Bolzano na severu Italije bo osrednji vatikanski trg krasila do konca božičnega časa. Rasla je v dolini Val d'Ultimo, za posek pa jo je izbrala gozdarska služba. Kot je v navadi, bodo poleg glavnega božičnega drevesa v Vatikanu postavili tudi 40 manjših, ki bodo v različnih pisarnah in zgradbah Svetega sedeža.
Trg svetega Petra je krasila tudi 30 metrov visoka smreka iz Slovenije.
Po koncu božičnega časa bo avstrijsko podjetje Wilder Naturprodukte iz vej dreves iztisnilo eterična olja. Preostalo lesno maso bodo v skladu z vodilnimi načeli okoljskega upravljanja podarili dobrodelni organizaciji, ki jo bo ponovno uporabila, poroča vatikanski spletni portal Vatican News.
