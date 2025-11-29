Darovanje božičnega drevesa papežu je čast, pred leti je doletela tudi nas

Na Trgu svetega Petra v Vatikanu so v četrtek v skladu s tradicijo, ki sega v leto 1982, postavili božično drevo. 25 metrov visoka smreka iz pokrajine Bolzano na severu Italije bo osrednji vatikanski trg krasila do konca božičnega časa. Rasla je v dolini Val d'Ultimo, za posek pa jo je izbrala gozdarska služba. Kot je v navadi, bodo poleg glavnega božičnega drevesa v Vatikanu postavili tudi 40 manjših, ki bodo v različnih pisarnah in zgradbah Svetega sedeža.

Trg svetega Petra je krasila tudi 30 metrov visoka smreka iz Slovenije.

Po koncu božičnega časa bo avstrijsko podjetje Wilder Naturprodukte iz vej dreves iztisnilo eterična olja. Preostalo lesno maso bodo v skladu z vodilnimi načeli okoljskega upravljanja podarili dobrodelni organizaciji, ki jo bo ponovno uporabila, poroča vatikanski spletni portal Vatican News.

Tradicija sega v leto 1982. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Tradicija božičnega drevesa v Vatikanu se je začela leta 1982, ko je tedanji papežprejel božično drevo kot darilo poljskega kmeta, ki je smreko pripeljal vse do Rima. Odtlej je darovanje božičnega drevesa papežu postalo čast. Vsako leto Vatikanu božično drevo podari druga evropska država ali regija. Leta 2020 je Trg svetega Petra krasila 30 metrov visoka smreka iz Slovenije, in sicer iz kočevskih gozdov. Tudi takrat je naša država poleg te zagotovila še 36 manjših z dimenzijami od 1,5 metra do 6 metrov. Manjša okrasna drevesa so bila postavljena v uradnih prostorih Svetega sedeža in drugih prostorih na območju Vatikana.