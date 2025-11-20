Deček (13) ustavil brutalni napad psa in deklici (9) rešil življenje

V ameriški zvezni državi Alabama je 13-letnik veliko tvegal, da bi rešil življenje devetletni deklici Delyli McCay. Ta je sedela na stopnicah stanovanjske hiše v okrožju Cullman, ko je nenadoma skočil nanjo pes pasme avstralski govedar (blue heeler). Ko je deklica v paniki zavpila, »mami, zgrabil me je za obraz«, se je začel neverjeten boj za njeno življenje.

Mlatil ga je, dokler ugriz ni popustil.

Ko je pes napadel, je iz množice prihitel fant in ga brez vsakršnega pomisleka udaril, potem pa ga mlatil, dokler ni popustil in izpustil deklice. Požrtvovalni najstnik je bil ob tem tudi sam ranjen.

Zgrabil jo je za obraz. FOTO: Go Fund Me

Deklica je bila pogrizena in hudo poškodovana, obrazne rane so zahtevale takojšnjo kirurško pomoč v bolnišnici, kamor so žrtev prepeljali s helikopterjem. Dekličina mati je povedala, da je njena hčerka zelo mirna in da ne bi nikdar storila kaj takšnega, kar bi sprožilo krvoločen napad: »Ne, prav nič ni naredila psu, samo sedela je.«

Incident je na oni strani luže odprl številna vprašanja o varnosti v stanovanjskih naseljih, o nadzoru živali in o hitri odzivnosti v tako nevarnih situacijah. Na drugi strani pa je prav najstnikova hrabrost še enkrat osvetlila, kako lahko že ena sama odločna poteza prepreči tragedijo. Pristojni so psa po napadu usmrtili, tako kot zahteva protokol za živali, ki nevarno napadejo človeka.