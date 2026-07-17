Deček iz Splita navdušil sosede in splet: takole se trudi za žepnino (FOTO)

Medtem ko se mnogi hudujejo nad mlajšimi generacijami, češ da nimajo delovnih navad, ne obvladajo osnovnih veščin, potrebnih v življenju in podobno, pa je deček iz Splita, ki šteje komaj deset let, dokazal, da pa vse ne gre metati v isti koš.

Po družabnih omrežjih je zaokrožila fotografija »oglasa«, ki ga je deček nalepil na stopnišče stanovanjskega bloka, v katerem živi, ter se ponudil, da sosedom pomaga pri opravilih in opravkih. V zameno za simbolično plačilo, seveda. V sporočilu je pojasnil, da bi se rad naučil zaslužiti lastno žepnino, in sosedom ponudil svoje storitve. Navedel je, da za en evro odnese smeti, za dva evra sprehaja manjšega psa, lahko pa se odpravi tudi pa manjših nakupih, kar prav tako stane evro. Ob tem je deček še dodal, da je pripravljen sprejeti tudi druga dela, in pustil svojo telefonsko številko. »Imate še kakšna manjša dela? Živim v vaši stavbi. Pokličite me, z veseljem vam bom pomagal,« je oglas zaključil deček.

Oglas, ki ga je deček objavil na stopnišču bloka. FOTO: Zaslonski Posnetek

Pod objavo so se nemudoma vsuli navdušeni komentarji, ki so Splitčana pohvalili, nekateri so si tudi sami zaželeli takšnega soseda, spet drugi so v njem prepoznali podjetniško žilico, nekdo pa seveda ni mogel mimo hrvaškega davčnega urada. »Počakajte, da to vidi davčni urad in potrka na njegova vrata.,« je zapisal. Mnogi pa kljub temu upajo, da bodo dečka pustili pri miru in mu dovolili, da koristno preživi prosti čas, z dobrimi deli razveseljuje sosede in se obenem uči odgovornosti ter ravnanja z denarjem.