Deklica (11) sama prosila za psihiatrično pomoč, mati razkriva grozljive očitke: »Grozili so ji, da jo bodo privezali«

Mati 11-letne deklice je javno spregovorila o domnevnem neprimernem ravnanju osebja Psihiatrične bolnišnice za otroke in mladostnike v Zagrebu. Trdi, da je njena hči, ki je zaradi samomorilnih misli sama zaprosila za sprejem v bolnišnico, namesto pričakovane pomoči doživela žaljenje, poniževanje in ustrahovanje. Očitki letijo tako na zdravstvene tehnike kot na zdravnike, poroča hrvaški Dnevnik.

Deklica je v bolnišnici na lastno željo preživela šest dni. Kot pripoveduje njena mati, so se pri hčerki zaradi hudega medvrstniškega nasilja in spolnega nadlegovanja v šoli pojavile samomorilne misli in tiki. Starši naj bi nasilje večkrat prijavili, vendar šolske službe kljub opozorilom niso ukrepale. »Sama mi je povedala, da želi pomoč,« je dejala mati. Toda po njenih besedah se je dekličina stiska po prihodu v bolnišnico le še poglobila.

»Ko je povedala, da ima samomorilne misli, so ji rekli: 'Dobro, potem te bomo privezali.' Nihče se ni pogovarjal z njo, samo napolnili so jo s tabletami in jo pustili samo. Ko je prosila za pogovor z zdravnikom, so ji rekli, da je petek in naj potrpi do ponedeljka,« je povedala mati in dodala, da naj bi medicinske sestre in tehniki njeno hčer nenehno žalili.

»Ali hočeš, da te privežemo na posteljo?«

Po materinih navedbah se je deklica zaradi ravnanja zdravstvenega osebja pritožila glavni medicinski sestri, vendar naj bi namesto zaščite doživela novo grožnjo. »Ali hočeš, da te privežemo na posteljo?« naj bi ji odgovorili.

Mater pa naj bi posebej pretresel pogovor s psihiatrom, ki je vodil zdravljenje njene hčerke. Kot trdi, je zdravnik velik del pogovora namenil pripovedovanju o svojem težkem otroštvu, odnosu z očetom in dejstvu, da tudi sam jemlje antidepresive. Nato naj bi njihovo jemanje predlagal še njej. »Ali želite, da jih predpišem tudi vam? To je povsem običajno, danes jih vsi jemljejo,« naj bi ji dejal.

Ko je mati omenila dogodke, nad katerimi se je pritoževala njena hči, naj bi psihiater odgovoril, da želi deklica s svojim opozarjanjem na neprimerno vedenje uveljavljati prevlado. Še bolj pa jo je osupnila njegova domnevna razlaga ravnanja zdravstvenega osebja. »Kaj pa pričakujete od zdravstvenih tehnikov, ki imajo inteligenčni količnik 60?« naj bi ji dejal zdravnik.

»Iz bolnišnice je prišla v veliko slabšem stanju«

Šesti dan se je mati odločila, da bo hčer odpeljala iz bolnišnice. Trdi, da je bila deklica ob odhodu v precej slabšem stanju kot ob sprejemu. »Iz bolnišnice je prišla v veliko slabšem stanju, kot je bila ob prihodu. Dajali so ji toliko zdravil, da je halucinirala. Imela sem občutek, kot da domov peljem povsem drugega otroka,« je povedala.

Po njenih besedah je deklici po odhodu iz bolnišnice pomagal drug zdravnik, ki se je z njo vsak dan pogovarjal od tri do štiri ure. »Potreboval je tri tedne vsakodnevnih pogovorov, da jo je sploh vrnil v stanje, v kakršnem je bila ob prihodu v bolnišnico,« je pojasnila. Deklica se po tej izkušnji ni vrnila v prejšnjo šolo, temveč je šolsko leto zaključila s poukom na daljavo. Nato so jo vpisali v zasebno šolo, kjer se po materinih besedah na nasilje odzovejo takoj.

Mati opozarja druge starše: »Pogovarjajte se s svojimi otroki«

Po neprijetni izkušnji je mati pozvala tudi druge starše, katerih otroci se zdravijo na podobnih oddelkih, naj se z njimi redno pogovarjajo in prisluhnejo njihovim izkušnjam. Kot opozarja, otrokom pogosto ne verjamejo, kadar spregovorijo o neprimernem ravnanju. »Mislijo, da je to posledica bolezni, da otroci lažejo in da potrebujejo zdravljenje, toda to, kar se tam dogaja, je grozljivo, otroci pa ne dobijo nobene pomoči,« je poudarila.

Novinarji hrvaškega Dnevnika so vprašanja o primeru naslovili na ministrstvo za zdravje in vodstvo Psihiatrične bolnišnice za otroke in mladostnike v Zagrebu. Njihove odgovore bodo objavili, ko jih prejmejo.