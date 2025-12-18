Deklica (12) po »supergripi« v komi: sprva so simptome odpisali kot »šolski virus«

Jessica Williamson se je iz šole vrnila s hudim glavobolom. Njena mama Ashleigh Moore in zdravniki so sprva menili, da sta glavobol in bruhanje posledica »šolskega virusa«. Danes 34-letna Ashleigh iz Velike Britanije, kjer se soočajo s hudo epidemijo, želi deliti hčerino zgodbo kot opozorilo, kako resna je lahko gripa, ter ljudi spodbuditi k cepljenju. Deklico so pozneje z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ji diagnosticirali influenco A. Bolezen se je nato razvila v sepso in nekrotizirajočo pljučnico, stanje pa je postalo tako resno, da se je mama bala, da Jessica ne bo preživela.

Decembra so v Združenem kraljestvu objavili nove podatke zdravstvene službe NHS, ki kažejo, da se je število bolnikov z gripo v enem samem tednu povečalo za 55 odstotkov, kar so povezali s porastom tako imenovane »supergripe«. Jessica je v bolnišnici preživela tri tedne. Vodstvo bolnišnice poudarja, da njen primer jasno kaže, kako hitro se lahko gripa pri otrocih iz razmeroma stabilnega stanja razvije v smrtno nevarno bolezen.

Zaplet s sepso

Ashleigh Moore je ob tem dejala: »Srce se mi je trgalo, ko sem jo gledala v umetni komi. Imela sem občutek, kot da gledam življenje nekoga drugega, vse skupaj se mi ni zdelo resnično. Bilo je več trenutkov, ko smo mislili, da nikoli ne bo zapustila bolnišnice in dočakala božiča.« Dodala je še: »Medicinskim sestram sem rekla, da sem bila ena tistih ljudi, ki so mislili, da je gripa ‘samo’ gripa. Tega ne razumeš, dokler ne sediš več tednov na oddelku intenzivne terapije in gledaš svojega otroka zaradi gripe.«

Zdaj javno poziva ljudi k cepljenju proti gripi in poudarja, da morajo starši zaupati svojemu občutku ter po potrebi poiskati drugo mnenje. »Strašljivo je pomisliti, kaj bi se zgodilo, če bi tisto noč preprosto odšli spat in je ne bi še enkrat peljali v bolnišnico.« Jessica je bolezen na koncu premagala in se po treh tednih zdravljenja v bolnišnici Queen Elizabeth v Gatesheadu vrnila domov.