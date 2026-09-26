Del Tajske pod vodo, v Bangkoku razglasili stanje naravne katastrofe (VIDEO in FOTO)

Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje naravne katastrofe v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v dveh do treh dneh. Zaradi skoraj neprestanega deževja, ki Bangkok pesti od četrtkovega popoldneva, so se napolnile mreže kanalov v prestolnici, poplavne vode pa so zajele okoliške hiše, restavracije, trgovine in ulice. Lokalne oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma, tistim, ki stanujejo blizu kanalov, pa so svetovale, naj svoje premoženje prenesejo v višja nadstropja.

V mestu je zapadlo skoraj 300 milimetrov dežja. Mestna uprava Bangkoka je za vseh 50 okrožij razglasila stanje naravne katastrofe, kar oblastem omogoča posebna pooblastila pri ukrepanju, navaja AFP. Tamkajšnji guverner Chadchart Sittipunt je sicer prebivalce miril, da jim ni treba skrbeti, da bi zaradi neprevoznih cest zmanjkalo hrane. Dodal je, da je zaradi poplav okoli 980 ljudi nameščenih v začasnih zatočiščih, oblasti pa so 36 nepokretnih ljudi premestile v bolnišnice.

Sittipunt je danes dejal, da se je situacija stabilizirala. »Če na tem območju ne bo več deževalo, bo problem rešen,« pričakuje guverner. Če ne bo več deževalo, bodo poplavne vode odtekle v dveh do treh dneh, je še ocenil. Zaradi ujme je premier Anutin Charnvirakul napovedal, da bo predčasno končal obisk v Londonu in se vrnil domov.

September je sicer tradicionalno vrhunec deževne dobe v Bangkoku, vendar je bil po podatkih mestnega oddelka za odvodnjavanje in kanalizacijo bolj namočen kot običajno. V prestolnici so med 1. in 25. septembrom izmerili 487 milimetrov dežja, pri čemer je povprečje za enako obdobje med leti 1991 in 2020 znašalo le okoli 269 milimetrov. Obsežne poplave po vsej Tajski so leta 2011 terjale več kot 500 življenj in poškodovale na milijone domov.

FOTO: Arnun Chonmahatrakool/Afp

FOTO: Wikus De Wet/Afp