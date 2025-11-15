Del Velike Britanije pod vodo, prebivalci česa takšnega ne pomnijo (FOTO in VIDEO)

Nevihta Claudia je v delih Velike Britanije povzročila katastrofalne poplave, najbolj pa je bilo prizadeto valižansko mesto Monmouth, kjer so v soboto zvečer razglasili izredne razmere.

Reka Monnow je prestopila bregove, poplavila domove in podjetja, medtem ko so reševalne službe sprožile obsežno reševalno in evakuacijsko akcijo sredi opozoril o »življenjsko ogrožajoči situaciji«.

Gasilska in reševalna služba Južnega Walesa je razglasila izredne razmere, potem ko je močno deževje, med katerim je na nekaterih območjih v manj kot 24 urah padlo kar mesečno povprečje padavin, povzročilo hude in obsežne poplave.

Šokantni posnetki iz središča Monmoutha prikazujejo avtomobile, potopljene pod vodo, in poplavljene ulice. »V Monmouthu nisem videl česa tako hudega že 20 do 30 let,« je za britanske medije lokalni svetnik Martin Newell, ki je tudi sam lastnik poslovnih prostorov v mestu.

»Ob 3.45 zjutraj je sosed potrkal na moja vrata. Videl sem, kako prihaja voda, bilo je res hudo," je za Daily Mail povedal Mark Stone, ki v mestu živi od leta 1957 in še ni videl tako hudih poplav. Valižanska agencija za naravne vire je izdala najvišje opozorilo pred poplavami, ki svari pred »velikim tveganjem za življenja in velikimi motnjami v skupnosti«.

Že od jutranjih ur je v teku obsežna intervencija, v kateri sodelujejo gasilci, policija, reševalne službe, gorska reševalna služba in celo obalna straža. Ekipe izvajajo reševanje, evakuacije in preglede prebivalcev, nekateri prebivalci pa so nastanjeni v lokalni knjižnici in rekreacijskem centru.

Matt Jones, regionalni vodja gasilske službe, je pozval javnost: »To je velik dogodek, katastrofa, bi lahko rekli. Ljudi prosim, naj se območja Monmoutha povsem izogibajo. Poplave so obsežne in moramo ohraniti proste poti, da lahko reševalne službe dosežejo tiste, ki nas najbolj potrebujejo.«

Oblasti so državljane tudi opozorile, naj ne uporabljajo osebnih dronov za snemanje nad poplavljenim območjem, saj ovirajo delo reševalnih ekip in ogrožajo življenja. Valižanska vlada se je medtem zahvalila vsem, ki »neutrudno delajo v grozljivih in zahtevnih razmerah«.