Demokrati objavili nove fotografije Epsteina, na njih tudi Trump in Clinton

Demokratski člani odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa so danes objavili nove fotografije iz zapuščine Jeffreyja Epsteina, ki kažejo pokojnega obsojenega spolnega prestopnika v družbi znanih osebnosti, kot so Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Richard Branson, Bill Gates in nekdanji britanski princ Andrew. Epsteinove povezave z omenjenimi in drugimi znanimi ter vplivnimi osebnostmi iz ZDA in sveta so bile znane že doslej, fotografije pa potrjujejo znano dejstvo, da je bil zelo dobro povezan. Ena od objavljenih fotografij iz Epsteinove zasebne zbirke prikazuje kup kondomov s podobo Trumpa, ki so se prodajali po ceni 4,5 dolarja za kos.

Na eni od slik je tudi Bill Clinton (v sredini). FOTO: Handout Afp

Druga od 19 objavljenih fotografij prikazuje Trumpa v družbi šestih žensk, katerih obrazi so zakriti, spet druga nekdanjega Trumpovega političnega stratega Steva Bannona v družbi z Epsteinom, pa Andrewa in nekdanjega predsednika ZDA Clintona. Podobe prikazujejo Epsteina v družbi nekdanjega finančnega ministra ZDA Larryja Summersa in znanega odvetnika Alana Dershowitza, ki je od demokratov prestopil k Trumpu.

Še ena slika, na kateri je Donald Trump. FOTO: Handout Afp

95.000 fotografij

Vodilni demokrat v odboru za vladni nadzor Robert Garcia je ob objavi fotografij izjavil, da so od Epsteinove zapuščine dobili skupaj 95.000 fotografij, v prihodnje pa jih bodo objavili še več. Nekatere med njimi naj bi bile še posebej moteče in neprimerne. »Ne bomo odnehali, dokler Bela hiša ne preneha z obstrukcijo in ne bodo objavljeni vsi dokumenti o Epsteinu,« je po navedbah CNN izjavil Garcia. Trump je lani med predsedniško kampanjo podpiral objavo vseh dokumentov iz Epsteinovih dosjejev, letos pa se je temu upiral vse do novembra, ko je postalo jasno, da bo v kongresu potrjen zakon, ki bo od pravosodnega ministrstva ZDA zahteval objavo. Doslej so trije zvezni sodniki dali zeleno luč za objavo in ministrstvo mora dokumente objaviti do 19. decembra.