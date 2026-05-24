Desničarski politik znova provociral v Kumrovcu: »Pričakujemo komunistično bando« (FOTO)

Dan mladosti, ki so ga v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji obeleževali 25. maja, je bil desetletja eden najbolj prepoznavnih praznikov jugoslovanske mladine. Praznik je bil povezan z Josipom Brozom Titom in njegovo uradno praznovano rojstnodnevno obletnico, čeprav se je Tito dejansko rodil 7. maja 1892. Leta 1957 je praznik na njegovo pobudo uradno postal Dan mladosti. Osrednji simbol praznika je bila Štafeta mladosti oziroma Titova štafeta, ki je več tednov potovala skozi vse republike nekdanje Jugoslavije, nato pa so jo 25. maja slovesno predali Titu na velikem zletu v Beogradu. V štafeti je sodelovalo na tisoče mladih, Dan mladosti pa so spremljale šolske proslave, športne prireditve in množični politični spektakli.

Tudi danes se okoli 25. maja v Kumrovcu na Hrvaškem, rojstnem kraju Josipa Broza Tita, zbirajo njegovi privrženci in nostalgiki iz držav nekdanje Jugoslavije, med njimi tudi številni obiskovalci iz Slovenije. Po protestih pred stanovanji saborskih poslancev in župana so pravaši iz A-HSP prišli tudi v hrvaški Kumrovec. Dražen Keleminec, predsednik skrajno desne hrvaške stranke A-HSP, je z nekaj somišljeniki prišel v Kumrovec, kjer obeležujejo Dan mladosti. Na Facebooku je sporočil, da je prišel »pričakat komunistično bando«.

Vendar jih je pričakala policija, zato so ostali protestirati na odstavnem prostoru pri vhodu v hrvaški Kumrovec, kjer stoji rojstna hiša Josipa Broza Tita, nekdanjega predsednika SFRJ.

Keleminec je na Hrvaškem znan po svojih radikalnih nacionalističnih stališčih in provokativnih javnih nastopih. V preteklosti je večkrat organiziral proteste in dogodke, povezane z ustaško simboliko, zaradi česar je pogosto tarča kritik javnosti in političnih nasprotnikov. Vsako leto se tam okoli Dneva mladosti, ki ga obeležujejo 25. maja, zbirajo Titovi privrženci iz držav nekdanje Jugoslavije, poroča Dnevnik.hr.