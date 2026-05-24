  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POD NADZOROM POLICIJE

Desničarski politik znova provociral v Kumrovcu: »Pričakujemo komunistično bando« (FOTO)

Policija ločila protestnike in obiskovalce v Kumrovcu.
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
A. G.
 24. 5. 2026 | 19:33
2:27
A+A-

Dan mladosti, ki so ga v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji obeleževali 25. maja, je bil desetletja eden najbolj prepoznavnih praznikov jugoslovanske mladine. Praznik je bil povezan z Josipom Brozom Titom in njegovo uradno praznovano rojstnodnevno obletnico, čeprav se je Tito dejansko rodil 7. maja 1892. Leta 1957 je praznik na njegovo pobudo uradno postal Dan mladosti. Osrednji simbol praznika je bila Štafeta mladosti oziroma Titova štafeta, ki je več tednov potovala skozi vse republike nekdanje Jugoslavije, nato pa so jo 25. maja slovesno predali Titu na velikem zletu v Beogradu. V štafeti je sodelovalo na tisoče mladih, Dan mladosti pa so spremljale šolske proslave, športne prireditve in množični politični spektakli.

Tudi danes se okoli 25. maja v Kumrovcu na Hrvaškem, rojstnem kraju Josipa Broza Tita, zbirajo njegovi privrženci in nostalgiki iz držav nekdanje Jugoslavije, med njimi tudi številni obiskovalci iz Slovenije. Po protestih pred stanovanji saborskih poslancev in župana so pravaši iz A-HSP prišli tudi v hrvaški Kumrovec. Dražen Keleminec, predsednik skrajno desne hrvaške stranke A-HSP, je z nekaj somišljeniki prišel v Kumrovec, kjer obeležujejo Dan mladosti. Na Facebooku je sporočil, da je prišel »pričakat komunistično bando«.

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

V preteklosti je večkrat organiziral proteste in dogodke

Vendar jih je pričakala policija, zato so ostali protestirati na odstavnem prostoru pri vhodu v hrvaški Kumrovec, kjer stoji rojstna hiša Josipa Broza Tita, nekdanjega predsednika SFRJ.

FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell
FOTO: Davor Puklavec, Pixsell

Keleminec je na Hrvaškem znan po svojih radikalnih nacionalističnih stališčih in provokativnih javnih nastopih.

Keleminec je na Hrvaškem znan po svojih radikalnih nacionalističnih stališčih in provokativnih javnih nastopih. V preteklosti je večkrat organiziral proteste in dogodke, povezane z ustaško simboliko, zaradi česar je pogosto tarča kritik javnosti in političnih nasprotnikov. Vsako leto se tam okoli Dneva mladosti, ki ga obeležujejo 25. maja, zbirajo Titovi privrženci iz držav nekdanje Jugoslavije, poroča Dnevnik.hr.

Več iz teme

Dražen KeleminecprotestiHrvaškasaborski poslanec
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA MU STOJI OB STRANI

Ganljiv družinski prizor Roberta Kranjca: objem, ki pove več kot tisoč besed (Suzy)

Smučarski šampion se po nesrečnem padcu sooča z zahtevnim obdobjem, ob njem pa so njegovi najbližji.
24. 5. 2026 | 21:00
20:37
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽELI EKSPERIMENTIRATI

Obupana ženska prosila za pomoč, saj je partner v spalnici ne dohaja: »Že na prvem zmenku sem mu razložila ...«

Povedala je, da ima neukrotljiv spolni apetit in hrepeni po eksperimentiranju, a njen fant enostavno ne dohaja njenega tempa.
24. 5. 2026 | 20:37
20:11
Novice  |  Slovenija
STANOVANJA

Zakaj Slovenci vse pozneje odhajajo od doma? Tu je odgovor

Globalna rast cen nepremičnin v zadnjih letih se je odrazila tudi v Sloveniji.
24. 5. 2026 | 20:11
19:33
Novice  |  Svet
POD NADZOROM POLICIJE

Desničarski politik znova provociral v Kumrovcu: »Pričakujemo komunistično bando« (FOTO)

Policija ločila protestnike in obiskovalce v Kumrovcu.
24. 5. 2026 | 19:33
19:21
Novice  |  Slovenija
NIKAKOR SE NE RAZUMETA

Po čestitki Netanjahuja Janši sta se prvak SDS in Golob takole »zapela« na X-u: »Umirite se. In prenehajte zlorabljati profil ...«

Benjamin Netanjahu je zapisal, da sta se z Janezom Janšo dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama.
24. 5. 2026 | 19:21
18:56
Bulvar  |  Šokkast
ISKREN POGOVOR

Ana Tavčar iskreno: »Uredniški pritiski so bili vsak dan ...«

Ne sme biti pomembno, kdo s kom pije kavo, kdo je s kom prijatelj ali kdo gre s kom na kosilo.
24. 5. 2026 | 18:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki