Desničarski protest v Haagu prerasel v nasilje, protestniki vzklikali Hitlerju (VIDEO in FOTO)

Policija v Haagu je v soboto razgnala prepovedani desničarski protest, ki je deloma prerasel v nasilje. Udeleženci so vzklikali slogane proti priseljevanju in vladni migracijski politiki ter pozivali k nasilju nad Judi, je poročala nizozemska tiskovna agencija ANP.

Policisti so bili tarča napadov s pirotehničnimi sredstvi in prometnimi znaki. Mestne oblasti so zaradi dogajanja izdale izredni odlok, ki je začel veljati. Več osumljencev nasilnih dejanj so aretirali.

FOTO: Lina Selg Afp

FOTO: Lina Selg Afp

Minister obsodil dogajanje

Nizozemski minister za zdravje David van Weel je obsodil napade na policiste in skrajno desničarske slogane, ki so jih vzklikali udeleženci protesta. »Pomembno je, da ukrepamo z najstrožjimi možnimi ukrepi,« je dejal politik konservativno-liberalne Ljudske stranke za svobodo in demokracijo (VVD).

Povedal je, da je v Haagu videl »odvratne prizore«, med drugim »Hitlerjeve pozdrave, antisemitske slogane, nasilje nad policijo in metanje pirotehničnih sredstev v policiste«.

FOTO: Lina Selg Afp

Pozivu se je odzvalo več sto ljudi

Pred tem je organizacija, ki deluje pod geslom »Wij Zijn Het Volk« (Mi smo narod), pozvala k protestu proti priseljevanju na Nizozemskem in vladni migracijski politiki. Po navedbah ANP se je pozivu odzvalo več sto ljudi. Razmere so se pozneje zaostrile, zaradi česar je morala posredovati policija, poroča Jutranji list.