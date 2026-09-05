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Devet dni po tragediji čudež v Nepalu: včeraj našli dva preživela (FOTO)

Izpod ruševin so včeraj izkopali dva delavca hidroelektrarne.
Odnesli so ga do helikopterja. FOTO: Reuters
Odnesli so ga do helikopterja. FOTO: Reuters
Ju. P.
 5. 9. 2026 | 08:31
 5. 9. 2026 | 08:35
2:39
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Potem ko so mnogi izgubili vse upanje, da bodo v Nepalu po strašni tragediji, ki je prizadela to državo in kitajski Tibet, še našli kakšnega preživelega, se je včeraj zgodilo prav to. Da so devet dni po katastrofalnih poplavah v Himalaji živa iz predora rešili dva delavca hidroelektrarne, so mnogi že označili za čudež. Reševalci, ki so na prostost izpod blatnih ruševin pomagali enemu od ujetih, so vzklikali od navdušenja. Pomagali so mu na noge in ga štuporamo odnesli proti helikopterju. Na fotografiji je bilo videti drugega moškega, vsega prekritega z blatom, s sklenjenimi rokami v molitvi, medtem ko so ga reševalci na nosilih odnašali na varno.

Reševalci še niso izgubili upanja. FOTO: Afp
Reševalci še niso izgubili upanja. FOTO: Afp

V tragediji je na Kitajskem in v Nepalu umrlo najmanj 1200 ljudi, več kot 5000 pa jih še vedno pogrešajo. Nepalski notranji minister Sudan Gurung je sporočil, da sta rešena moška 30-letni Sanjay Shah, strojni delovodja, in 45-letni Kabir Maharjan, strojni nadzornik. Moška sta le dva od več sto delavcev hidroelektrarn, ki jih pogrešajo od 26. avgusta, ko je območje po velikanskem podoru ledenika in skalovja na gori ob kitajsko-nepalski meji preplavil ogromen val blata in ruševin. Vlada je sprva sporočila, da bi bilo lahko v več predorih živih še več kot 100 delavcev. A do včeraj ni bilo potrjeno, da bi bil kateri od pogrešanih delavcev v predorih še živ.

Tihi klic

Avstralski strokovnjak za reševanje Arnold Dix, ki je v akciji sodeloval na daljavo, je za AFP dejal, da so ekipe pri hidroelektrarni Trishuli 3A menile, da so iz notranjosti predora zaslišale tih klic. »Slišati je bilo, da so iz notranjosti prejeli šibek odgovor z besedo hunchha, kar pomeni da oziroma v redu,« je dejal. Reševalci so v predor zaklicali: »Ne skrbite, rešujemo vas.« V manj kot uri sta bila moška na varnem. Dix je bil tudi eden ključnih svetovalcev med reševalno akcijo v Himalaji leta 2023, ko so uspešno rešili vseh 41 indijskih delavcev, ujetih v porušenem cestnem predoru, ki je bil takrat še v gradnji.

Nekatere nepalske družine, ki so iskale svoje pogrešane bližnje, so začele v zadnjih dneh prirejati simbolične pogrebe, saj je upanje, da bi še našli preživele, vse manjše. Med pogrešanimi je več kot 800 tujcev iz najmanj 34 držav, med njimi turisti in romarji, tako v Nepalu kot na Kitajskem.

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