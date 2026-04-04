Diktatorjeva poletna rezidenca buri duhove, nepremičnina ima za seboj pestro in kontroverzno zgodovino

Italijanski mestni svet je kupil vilo Benita Mussolinija, da bi objekt obvarovali pred nostalgiki, ki poveličujejo nekdanjega diktatorja. Županja mesta Riccione blizu Riminija Daniela Angelini je po poročanju Guardiana povedala, da je nakup »zmaga in dejanje ljudi, ki imajo vizijo«. S tem bodo preprečili, da bi nepremičnina prišla v »neprave roke«.

V vili je Mussolini preživljal poletne počitnice. Za vilo se je sicer zanimal zasebni kupec, nekdanji član italijanske neofašistične stranke, ki so jo leta 1946 ustanovili Mussolinijevi podporniki in oboževalci.

Ni presenetljivo, da ima nepremičnina za seboj pestro in kontroverzno zgodovino. Leži tik ob morju, zgradili pa so jo leta 1893. Leta 1934 jo je, na pragu druge svetovne vojne, kupila Mussolinijeva druga soproga Rachele. Fašistični diktator je poletno rezidenco obiskoval s hidroplanom in jo med svojim bivanjem pogosto uporabljal tudi za sklepanje državniških poslov. Družina Mussolini je, kot še poroča Guardian, posest sicer razširila – dogradili so tretje nadstropje z 20 sobami in postavili teniško igrišče.

Po koncu druge svetovne vojne – Benita Mussolinija so ustrelili italijanski partizani in ga nato (raz)obesili na ogled aprila leta 1945 – in po padcu fašističnega režima v Italiji je posest prešla v javno last. Med gospodarskim razcvetom Riccioneja v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja so jo uporabljali za komercialne namene. Med drugim sta imela v njej prostore veterinarska klinika za pse in restavracija. Konec 70. let jo je skušal tedanji župan mesta porušiti.

Konec 90. let jo je, zapuščeno, kupila hranilnica Cassa di Risparmio, jo leta 2005 obnovila in odprla kot galerijo. V njej so razstavljali in prirejali številne dogodke, tudi poroke. A vila se kljub temu ni nikoli znebila dejstva, da je nekoč služila diktatorju, ki je imel na vesti številna življenja.

Fundacija Cassa di Risparmio se je odločila, da objekt proda na dražbi. Člani skrajno desne stranke Bratje Italije so zahtevali, da bodoči lastnik ne sme preimenovati vile iz Vila Mussolini. Županja je zatrdila, da bodo ime ohranili, čeprav ni malo tistih, ki se s tem ne strinjajo.

Daniela Angelini je pojasnila, da je treba gojiti spomin na zgodovinske dogodke, ne pa spreminjati ali brisati posameznih plati. Poudarila je, da vila ne sme postati prostor srečevanja fašističnih nostalgikov.