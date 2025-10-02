Direktor Ryanaira znorel: »Sedijo naokoli, pijejo čaj in jedo piškote! Zakaj dronov ne sestrelijo?«

Vodja letalske družbe Ryanair je ostro obsodil evropske voditelje in dejal, da je treba drone, ki motijo ​​delovanje letališč v EU, takoj sestreliti.

Voditelji držav in vlad EU te dni na vrhu v Københavnu razpravljajo o obrambni pobudi, a direktor nizkocenovne letalske družbe je izrazil skepticizem glede njihovih načrtov.

Njegova izjava prihaja dan po incidentu na Nizozemskem, kjer so nad letališčem opazili dron in so bili nekateri leti zaradi varnostnih razlogov odpovedani. To povzroča težave ne le letalskim družbam in letališčem, temveč tudi potnikom zaradi sprememb pri potovanjih.

Odstop predsednice Evropske komisije?

Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je ostro kritiziral EU, ker ni zaščitila evropskih letališč, in dejal, da bi morala Ursula von der Leyen odstopiti. »Zakaj ne sestrelimo teh dronov? Zakaj se to ne zgodi, če rusko vojaško letalo leti nad zračnim prostorom Nata?« se je O'Leary vprašal v intervjuju za Politico.

»Ne zaupam evropskim voditeljem, ki sedijo naokoli, pijejo čaj in jedo piškote,« je dejal. O'Leary je še posebej nezadovoljen z vodjo Evropske komisije. »Ne zaupam von der Leyenovi. Neuporabna je in bi morala odstopiti,« je dejal.