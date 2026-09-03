Do smrti poteptal 20 hrčkov, zdaj mora za zapahe

Japonska policija je aretirala moškega zaradi pobijanja 30 hrčkov. Osumljenec je bil že pred tedni pridržan, potem ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični pokol teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkotrajnemu bivanju parov.

Policija je moškega, sicer 36-letnega zaposlenega na srednji šoli v severni japonski prefekturi Iwate, aretirala po tem, ko naj bi se marca v enem od ljubezenskih hotelov sestal z dvema ženskama in ubil 30 hrčkov. Pridržali so ga zaradi suma, da je kršil zakon o zaščiti živali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti so aretirale tudi dve ženski.

Oblasti so aretirale tudi obe ženski in zasegle telefon glavnega osumljenca, je povedal Hirojuki Nasu, visoki policijski uradnik v mestu Miyako v prefekturi Iwate. Na njem so odkrili videoposnetke pobijanja živali ter izmenjavo sporočil z eno od žensk, iz katere je razvidno, da sta dejanje načrtovala skupaj. »Kje bomo ubijali hrčke in se zabavali?« je Nasu povzel eno od izmenjanih sporočil.

Osumljenca so prvič pridržali julija, ker naj bi februarja letos ubil okoli 20 hrčkov. To naj bi storil skupaj z 19-letno žensko. »Policija bo nadaljevala preiskavo osumljenca in preverila, ali je morda storil še kakšna podobna dejanja,« je še povedal policijski predstavnik.