Dobíl izvršbo v milijonskem znesku zaradi RTV naročnine: nikomur ni jasno, kako se je to zgodilo

Medtem ko so pri nas vse bolj aktualne debate o tem, ali bi morali ukiniti obvezno plačevanje RTV naročnine, so v Nemčiji pri plačevanju te pristojbine, pa tudi pri kaznovanju neplačnikov, zelo dosledni.

Prebivalec nemške zvezne dežele Baden-Württemberga Walter S. je namreč prenehal plačevati TV naročnino že aprila 2023. Na podlagi dejanskega dolga bi moral prejeti opomin v znesku približno 600 evrov. Na naslov sodišča v Böblingenu pa je prispela izvršba v višini kar 1.042.026 evrov, je navedel Fenix-magazin.de.

Velika administrativna napaka

Ta primer je v javnost prišel prek aktivistov, ki se borijo proti plačevanju TV naročnine. Potem ko je zgodba prišla v medije, so pri javni televizijski hiši Südwestrundfunk (SWR) priznali, da navedena izvršba nima nobene zveze z resničnim stanjem, ampak da gre za veliko administrativno napako. Zaradi tega poteka tudi notranja preiskava. Čeprav je tu očitno šlo za napako, neplačevanje naročnine sproži zapleten, a tudi rigorozen pravni postopek. Če nekdo pozabi plačati naročnino, namreč prejme opomnik, pri katerem se takoj zaračuna zamudnina v najmanjšem znesku osem evrov.

Stvari dodatno zaplete dejstvo, da javni servisi skupaj z računi ne pošiljajo več tudi datuma zapadlosti, temveč enkrat na leto pošljejo pismo z navedbo vseh datumov plačil v tekočem letu. Če državljani opomnik ignorirajo, prejmejo opomin, ki služi kot podlaga za začetek izvršbe. Pred izvršbo pa sledi še zadnji opomin, nato pa se terjatve prenesejo na izvršitelje.

Od blokade računov do prodaje fizičnega premoženja

S pravnomočno izvršbo imajo uradne osebe pravico zarubiti premoženje dolžnika, kar vključuje blokado bančnega računa, rubež dela plače ali celo prodaje dela fizičnega premoženja. Če dolžnik vztraja pri neplačilu dolga, lahko sodišče odredi vpis v register dolžnikov, lahko pa odredi tudi privedbo.