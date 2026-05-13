  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EDEN KLJUČNIH SPOROV

Dodik spet zagrozil: »V istem trenutku bo sprejeta odločitev o neodvisnosti«

Dodika skrbi, da bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Schmidt v BiH vsilil zakon, s katerim bi uredil lastništvo državnega premoženja.
Milorad Dodik je dejal, da bo, če bo Schmidt vsilil zakon o državnem premoženju, »v istem trenutku sprejeta odločitev o neodvisnosti Republike Srbske«. FOTO: Amel Emric/Reuters
Milorad Dodik je dejal, da bo, če bo Schmidt vsilil zakon o državnem premoženju, »v istem trenutku sprejeta odločitev o neodvisnosti Republike Srbske«. FOTO: Amel Emric/Reuters
STA, B. K. P.
 13. 5. 2026 | 16:23
1:54
A+A-

Predsednik vladajoče stranke v Republiki Srbski Milorad Dodik je v torek znova zagrozil z razglasitvijo neodvisnosti te entitete BiH, če bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt vsilil zakon, s katerim bi uredil lastništvo državnega premoženja. BiH je edina država, ki po razpadu Jugoslavije še ni rešila tega vprašanja.  

Predsednik vodilne stranke Srbov v BiH, Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Dodik je v torek v Banjaluki po poročanju tamkajšnjih medijev dejal, da bo, če bo Schmidt vsilil zakon o državnem premoženju, »v istem trenutku sprejeta odločitev o neodvisnosti Republike Srbske«. Vprašanje zakona o državnem premoženju je eden ključnih sporov v BiH. Zakon bi uredil lastništvo državnega premoženja po razpadu nekdanje Jugoslavije, vključno z gozdovi, vojaškimi objekti in drugo javno lastnino. Oblasti Republike Srbske vztrajajo, da premoženje pripada entiteti, na kateri se nahaja, medtem ko politiki v Sarajevu zagovarjajo, da gre za premoženje države BiH.

Funkcija visokega predstavnika s statusom diplomatske misije v BiH je bila vzpostavljena z daytonskim mirovnim sporazumom z nalogo nadziranja uresničevanja mirovnega sporazuma. Visokemu predstavniku daje tudi pooblastila za uveljavitev zakonov brez soglasja domačih oblasti. Schmidt je v začetku tedna potrdil, da odhaja s položaja, kar naj bi storil predvidoma junija. Med svojim mandatom je večkrat napovedal možnost sprejetja rešitve vprašanja državnega premoženja, to vprašanje pa je kot eno ključnih izpostavil tudi v torek v svojem zadnjem rednem polletnem poročilu Varnostnemu svetu Združenih narodov.

Več iz teme

Milorad DodikRepublika SrbskaBiHdržavno premoženjeneodvisnost
ZADNJE NOVICE
16:14
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: kar velja, je pogled na Julijske Alpe (FOTO)

Dovška rožca je prelepa planina nad Dovjem; leži točno severno od Martuljške skupine in Triglava.
13. 5. 2026 | 16:14
16:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA BOVŠKEM

Grozljiva prometna nesreča: po padcu motor 22-letnika obstal pod avtodomom

Motorist je utrpel veliko zlomov, s helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana.
13. 5. 2026 | 16:00
15:44
Lifestyle  |  Astro
ŽIVLJENJE BREZ GIBLJIVEGA MODUSA

Kaj se zgodi, če v naši astrološki karti ni gibljivih znamenj?

Manjkajo hitre spremembe, spontani prebliski in sposobnost prilagajanja novemu izzivu. Potrebujejo čas, da se osredotočijo na to, kar so že zgradili.
13. 5. 2026 | 15:44
15:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FINANČNO OKORIŠČANJE

Več kot tri leta skrivala smrt 86-letnice in dvigovala njen denar: mumificirano truplo našli v dnevni sobi

Oskrbnica in soseda pokojne naj bi po njeni smrti več let vzdrževala videz običajnega življenja, da bi prikrila, da je ženska umrla.
Kaja Grozina13. 5. 2026 | 15:32
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
NAGRADE BAFTA

Adolescenca velika zmagovalka nagrad bafta, ustvarjalci serije so skupaj pobrali štiri nagrade

Za Grahama je bila to prva bafta po sedmih nominacijah.
13. 5. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEGOBA

Vrasle dlačice: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti

Če ena od pikic, ki se po britju pojavi na koži postane večja, bolj občutljiva ali boleča, gre najverjetneje za vraslo dlačico.
13. 5. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko internet odpove, mnogi naredijo to napako

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova Telemachova poteza

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki