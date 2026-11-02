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Dodik z besedami, ki odmevajo: »Propadajoča država! Muslimani jo prevzemajo, imajo pa jedrsko orožje«

Ob tem potrdil še, da odhaja v Združene države Amerike, kjer se bo udeležil srečanja gibanja MAGA ameriškega predsednika.
Milorad Dodik je znova poskrbel za odmevne izjave. FOTO: Marko Djurica Reuters
Milorad Dodik je znova poskrbel za odmevne izjave. FOTO: Marko Djurica Reuters
M. U.
 2. 11. 2026 | 18:36
 2. 11. 2026 | 19:10
2:49
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Predsednik Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorad Dodik je znova poskrbel za odmevne izjave. Tokrat se je ostro spravil nad Veliko Britanijo in napovedal, da bo ta kmalu postala muslimanska država z jedrskim orožjem. Ob tem je postavil tudi ostre pogoje za oblikovanje nove oblasti v Bosni in Hercegovini, navaja Dnevnik.hr.

»To je majhna, propadajoča država, ki jo prevzemajo muslimani. Kmalu bo postala muslimanska država z jedrskim arzenalom,« je izjavil Dodik. FOTO: - Afp
»To je majhna, propadajoča država, ki jo prevzemajo muslimani. Kmalu bo postala muslimanska država z jedrskim arzenalom,« je izjavil Dodik. FOTO: - Afp

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Posebej ostro se je lotil Velike Britanije, katere veleposlanica pri Združenih narodih je prejšnji teden odločno zagovarjala nadaljnji obstoj urada visokega predstavnika mednarodne skupnosti (OHR) v Bosni in Hercegovini. »To je majhna, propadajoča država, ki jo prevzemajo muslimani. Kmalu bo postala muslimanska država z jedrskim arzenalom,« je izjavil Dodik. S tem je podal svojo oceno prihodnosti Velike Britanije, ne da bi navedel dokaze za takšen razvoj dogodkov.

Postavil ultimat za oblikovanje oblasti

Dodik pa ni govoril le o Veliki Britaniji. Jasno je sporočil, da njegova stranka ne namerava sodelovati pri oblikovanju novega sveta ministrov BiH, dokler ne bodo izpolnjeni njeni pogoji. Najpomembnejši je temeljita reforma ustavnega sodišča BiH. Dodik zahteva odpravo položajev tujih sodnikov in uvedbo enakopravne nacionalne zastopanosti. »Ustavno sodišče je nekaj, kar je treba dokončno urediti. To se mora zgoditi pred oblikovanjem sveta ministrov. Če kdo želi videti SNSD v oblasti BiH, nas bo videl samo, če bo ustavno sodišče reformirano,« je poudaril.

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Predlagal je, da bi vsakemu od treh konstitutivnih narodov pripadli po trije sodniki. Trenutno ima ustavno sodišče BiH devet sodnikov, od katerih so trije mednarodni. Dodik zahteva tudi razveljavitev odločitev visokih predstavnikov, ki jih parlamentarna skupščina BiH ni potrdila, ter ponovno preučitev tistih, ki so šle skozi parlamentarni postopek.

Razkril, s kom želi sodelovati

Glede prihodnjih političnih zavezništev je Dodik potrdil, da SNSD namerava nadaljevati sodelovanje s Hrvaško demokratsko skupnostjo BiH (HDZ BiH). Po drugi strani je jasno povedal, da ne želi sodelovati s političnimi povezavami, v katerih bi sodelovala Stranka za BiH. Dodik je ob tem potrdil še, da odhaja v Združene države Amerike, kjer se bo udeležil srečanja gibanja MAGA ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Dotaknil se je tudi odnosov s Srbijo in zatrdil, da se v sodelovanju med Banjaluko in Beogradom ne bo nič spremenilo.

 

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