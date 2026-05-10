ZAVRAČAJO ENO STVAR

Dojenčki umirajo zaradi napačnih informacij, ki krožijo na družbenih omrežjih

Zdravniki poudarjajo, da imajo novorojenčki ob rojstvu zelo malo vitamina K.
Simbolična fotografija FOTO: Gettyimages
Simbolična fotografija FOTO: Evgeniyaphotography Getty Images
Simbolična fotografija FOTO: Scyther5 Getty Images/istockphoto
N. P.
 10. 5. 2026 | 11:30
5:38
Začne se kot najlepši trenutek v življenju. Novorojenček zajoka, prvi pregledi so brez posebnosti, starši si oddahnejo. Nato pa se pri nekaterih družinah v nekaj dneh ali tednih vse obrne. Otrok začne krvaveti, doživi krče, preneha dihati ali nenadoma postane mlahav.

Po poročanju portala ProPublica, ki deluje pod sloganom 'Preiskovalno novinarstvo v javnem interesu', so v ZDA v zadnjih letih zabeležili več smrti novorojenčkov, ki so jih zdravniki povezali s pomanjkanjem vitamina K. Gre za redko, a včasih usodno stanje, pri katerem se kri ne strjuje pravilno. Najbolj boleče pri tem je, da bi bilo veliko teh primerov mogoče preprečiti z injekcijo vitamina K, ki jo novorojenčki že desetletja rutinsko prejmejo po rojstvu.

ProPublica opisuje primere dojenčkov, ki so se rodili brez očitnih težav. Deček v ameriški zvezni državi Maryland je pri sedmih tednih doživel krče. Deklica v Alabami je prenehala dihati v intervalih po 20 sekund naenkrat. Dojenček v Kentuckyju je bruhal in postal apatičen. Deklica v Teksasu, mlajša od dveh tednov, je krvavela okoli popka. Zdravniki so jih intubirali, jim dajali transfuzije, poskušali ustaviti krvavitve in zmanjšati pritisk v možganih. A v nekaterih primerih ni pomagalo nič. Obdukcije so pokazale hude krvavitve, kakršnih zdravniki pri novorojenčkih ne bi smeli videti. V skoraj vseh primerih, ki jih opisuje omenjeni portal, starši za svoje otroke niso dovolili injekcije vitamina K.

Vitamin, ki pomaga pri strjevanju krvi

Injekcija vitamina K ni cepivo. Gre za odmerek vitamina, ki novorojenčku pomaga pri strjevanju krvi. Priporočajo jo ameriške zdravstvene ustanove in Svetovna zdravstvena organizacija. Kljub temu jo vse več staršev v ZDA zavrača. Nekateri zaradi strahu pred »nepotrebnimi posegi«, drugi zaradi napačnih informacij, ki se širijo po družbenih omrežjih.

Dojenčki, ki injekcije ne prejmejo, so bolj ogroženi za pozno krvavitev zaradi pomanjkanja vitamina K. Ta se lahko pojavi od enega tedna do šestega meseca starosti. Krvavitev lahko prizadene črevesje, možgane in druge organe, kar lahko prinese poškodbe možganov ali smrt. 

Zdravniki poudarjajo, da imajo novorojenčki ob rojstvu zelo malo vitamina K. Tudi če ga mati zaužije dovolj, ga otrok prek posteljice ne prejme v zadostni meri. Materino mleko ga vsebuje le malo. Otroške formule so sicer obogatene z vitaminom K, a strokovnjaki še vedno poudarjajo, da je injekcija najbolj zanesljiva zaščita. »Izbrala bi vitamin K. Vsak dan. Absolutno,« je za ProPublico dejala pediatrinja dr. Anna Morad iz otroške bolnišnice v Nashvillu. Tam so že leta 2013 obravnavali skupino dojenčkov z nevarnimi krvavitvami. Vsem starši ob rojstvu niso dovolili injekcije vitamina K. Dojenčki so takrat preživeli, a primeri so zdravnike močno pretresli.

Nevarnost, ki je mnogi ne vidijo več

Starši injekcijo zavračajo iz različnih razlogov. Nekateri verjamejo že ovrženim trditvam, da bi lahko povzročila levkemijo. Drugi menijo, da ni potrebna. Tretji želijo otroka zaščititi pred »toksini«. Preiskava po primerih v Nashvillu je pokazala, da starši pogosto niso razumeli, kakšno tveganje sprejemajo. Prav to zdravnike najbolj skrbi. Ker je injekcija vitamina K tako učinkovita, so hude krvavitve zaradi njegovega pomanjkanja postale redke. In ker jih starši skoraj ne vidijo več, nekateri sklepajo, da nevarnosti sploh ni. »Postali smo žrtev lastnega uspeha,« je za omenjeni portal dejal dr. Ivan Hand, neonatolog iz New Yorka. »Odkar dojenčke zdravimo z vitaminom K, ne vidimo več veliko krvavitev zaradi pomanjkanja, zato ljudje mislijo, da jih ni.«

Na družbenih omrežjih se medtem širijo objave, ki starše odvračajo od injekcije. Nekateri jo označujejo za laž, drugi za strašenje, tretji govorijo o »strupih farmacevtske industrije«. ProPublica piše, da je k dvomu prispevalo tudi širše nezaupanje do medicine po pandemiji, čeprav vitamin K ni cepivo.

Vedno več zavrnitev

Natančno število smrti zaradi pomanjkanja vitamina K je težko določiti, saj ameriške zdravstvene ustanove sistematično ne spremljajo, koliko staršev injekcijo zavrne in kaj se pozneje zgodi z dojenčki. Smrt se pogosto zabeleži kot posledica krvavitve v možganih ali drugega neposrednega vzroka, ne nujno kot posledica pomanjkanja vitamina K. Kljub temu podatki kažejo jasen trend. Po nacionalni študiji, ki je zajela več kot pet milijonov rojstev, leta 2024 več kot pet odstotkov novorojenčkov v ZDA ob rojstvu ni prejelo vitamina K. To je 77 odstotkov več kot leta 2017.

V zdravstvenem sistemu St. Luke’s v Idahu je leta 2020 injekcijo zavrnilo 3,8 odstotka družin, leta 2025 pa že 9,8 odstotka. V eni od bolnišnic je vitamin K zavrnila celo petina družin. Tam so v zadnjem letu potrdili najmanj dve smrti dojenčkov zaradi zapletov, povezanih s krvavitvijo ob pomanjkanju vitamina K.

 

