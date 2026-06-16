Dolg že več kot enajst milijonov evrov, nacionalka zdaj obupana kliče na pomoč

Nacionalna javna radiotelevizija Bosne in Hercegovine (BHRT) se sooča z eno največjih kriz od svoje ustanovitve, med drugim zaradi nakopičenih dolgov in nerešenega vprašanja financiranja, zaradi česar je ogrožen njen obstoj. V prizadevanjih za rešitev vse težjega finančnega položaja je BHRT začela kampanjo zbiranja sredstev.

BHRT v kampanji poziva podjetja, ustanove in državljane, naj pomagajo ohraniti delo javnega servisa. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

BHRT v kampanji poziva podjetja, ustanove in državljane, naj pomagajo ohraniti delo javnega servisa. Cilj kampanje je zagotoviti sredstva za nadaljnje oddajanje in ohranitev signala.

»V boju za ohranitev našega signala potrebujemo finančno podporo, saj nam naše državne ustanove in mednarodni predstavniki niso pripravljeni zagotoviti stabilnega, sistematičnega financiranja,« so pri BHRT zapisali v današnji objavi na spletni strani. S kampanjo zbiranja sredstev želi radiotelevizija pritegniti ne le domače občinstvo in podjetja, temveč tudi vlagatelje iz tujine.

Dolg že več kot enajst milijonov evrov

BHRT dolguje EBU več kot enajst milijonov evrov. Ta dolg že leta bremeni delovanje javne radiotelevizije in je eden od razlogov, zakaj Bosna in Hercegovina od leta 2016 ni sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije. Ključni problem sicer ostaja razdelitev prispevka RTV med radiotelevizijami v Bosni in Hercegovini. Sistem javne radiotelevizije sestavljajo BHRT na državni ravni ter Radiotelevizija Republike Srbske (RTRS) in Radiotelevizija Federacije Bosne in Hercegovine (FTV). Po trenutnem modelu bi moral biti zbrani prispevek razdeljen med vse tri radiotelevizije.

Vendar pa RTRS od leta 2017 ni plačal dela sredstev, ki pripadajo BHRT, kot poroča Standard. Do konca lanskega leta so, kot navaja časopis, neporavnane obveznosti dosegle približno 53 milijonov evrov. FTV za razliko od RTRS še naprej plačuje svoj delež prihodkov od prispevka.