Donald Trump bo končal kot hrana za reveže: nenavadna zvezda iz Bangladeša

V Bangladešu se ljudje zgrinjajo na kup, da bi se fotografirali z albino bivolom s prečko z imenom Donald Trump. Donaldov lastnik je 38-letni Zia Uddin Mridha, bikca z genetsko mutacijo pa je namenil tradicionalnemu verskemu žrtvovanju, ki se bo zgodilo v naslednjih dneh. Mridha je povedal, da je 700-kilogramskemu biku ime ameriškega predsednika nadel njegov mlajši brat. »Ime je izbral zaradi njegove posebne barve dlake,« je povedal za AFP na svoji kmetiji v Narayanganju blizu prestolnice Daka. Razkril je tudi, da ima bivol že od začetka meseca, ko je postal slaven na družbenih omrežjih, trume obiskovalcev. Uživa sicer določeno udobje, a precej manj kot njegov človeški soimenjak. »Edino razkošje, ki ga je deležen, je kopanje štirikrat na dan,« pojasnjuje Mridha. Albino bivoli so izjemno redki, belo ali roza svetlejšo dlako pa imajo zaradi pomanjkanja proizvodnje melanina.

Bivolu je česanje očitno všeč. FOTOGRAFIJI: Salahuddin Ahmed/Afp

Bangladeš, večinsko muslimanska azijska država s 170 milijoni prebivalcev, se pripravlja na praznik Eid al-Adha. Med praznikom naj bi žrtvovali več kot 12 milijonov glav živine, vključno s kozami, ovcami, kravami in bivoli. To je čas, ko imajo številne revnejše družine redko priložnost, da se pogostijo z mesom. Bivol je pripravljen za prodajo pred Eid al Adho, muslimanskim praznikom, pri katerem verniki tradicionalno darujejo živino. Po nekaterih poročilih so ga že prodali kupcu iz Dake.

Mridha je povedal, da je stres zaradi množic povzročil, da so bivoli shujšali, zaradi česar so omejili obiske v hlevu. Eid al Adha je za muslimane eden najpomembnejših dni v letu. Družine se zberejo, molijo, del mesa pa po tradiciji razdelijo sorodnikom, sosedom in revnim.