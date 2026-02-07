Donald Trump ima »še štiri mesece življenja, njegovi možgani pa se krčijo«, trdi strokovnjak

Po spletu se je v zadnjih dneh razširil posnetek oddaje komentatorja Davida Pakmana, v kateri je fizioterapevt Adam James zatrdil, da naj bi imel ameriški predsednik Donald Trump resne zdravstvene težave – celo takšne, da naj bi mu ostalo le še nekaj mesecev življenja, ter da naj bi se mu »krčil« del možganov. Gre za zelo ostre ocene, ki so hitro postale viralne, vendar temeljijo na Jamesovi interpretaciji javnih nastopov in fotografij, ne pa na vpogledu v Trumpovo zdravstveno dokumentacijo ali izvide. V oddaji je James med drugim govoril o domnevnih znakih frontotemporalne demence in trdil, da bi to pojasnjevalo trenutke, ko Trump »odtava« v govoru.

Velik del spletnih špekulacij se vrti okoli modric oziroma nenavadnih madežev na Trumpovih rokah. Fotografije naj bi bile resnične, saj naj bi šlo za avtentične posnetke z javnih dogodkov. Vendar pa s samih fotografij ni mogoče zanesljivo sklepati o vzroku: po medijskih poročilih in pojasnilih virov blizu Bele hiše so se v zadnjih mesecih pojavljale različne razlage (od »posledic rokovanja« do razprav o vplivu zdravil in starostnih žilnih težav), pri čemer so nekateri zdravniki in komentatorji do posameznih razlag javno skeptični.

Zadnje uradno javno zdravniško poročilo Bele hiše, ki je bilo objavljeno aprila 2025 po predsedniškem pregledu v Walter Reedu, je Trumpa opisalo kot »popolnoma sposobnega« za opravljanje funkcije, bil naj bi v »odličnem« kognitivnem ter telesnem stanju. To poročilo seveda ne more izpodbijati vsake spletne špekulacije iz leta 2026, je pa trenutno najzanesljivejši uradni vir o njegovem zdravju, ki je javno dostopen.

Vmes je dodatno olje na ogenj prilila še Trumpova januarska udeležba v Davosu, kjer so mediji poročali o trenutkih, ko je v govoru večkrat pomešal Grenlandijo in Islandijo, Bela hiša pa je očitke o »zmedi« zavrnila.