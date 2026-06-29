Donald Trump je za vodjo agencije Ice predlagal nekdanjega policista Lancea Schroyerja

Washington • Ameriški predsednik Donald Trump je za vodjo ameriške Agencije za priseljevanje in carino (Ice) predlagal nekdanjega policista iz Oklahome Lancea Schroyerja. Na položaju bi nasledil Todda Lyonsa, ki je bil eden glavnih akterjev Trumpove kontroverzne kampanje množičnih izgonov migrantov in je s položaja odstopil maja.

Schroyer je nekdanji pripadnik državne policije in ameriške mornarice, je na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več deset let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Pomagal je pri kampanji množičnih izgonov, je na omrežju X zapisal ameriški minister za notranjo varnost Markwayne Mullin: »Lance prihaja neposredno z operativnega terena, kjer je vodil obsežne operacije in sodeloval z državnimi in zveznimi partnerji pri odstranjevanju nezakonitih priseljencev iz Oklahome.«

Tako Trump kot Mullin sta pozvala ameriški senat, naj Schroyerja čim prej potrdi. Senat sicer že od leta 2017 ni potrdil nobenega direktorja agencije Ice, zato so vsi delovali kot vršilci dolžnosti. Mnogi Američani sicer menijo, da je politika Trumpove administracije proti migracijam pretirana. Situacija se je zaostrila v začetku leta, ko so agenti Ice ubili dva ameriška državljana, medtem ko sta protestirala proti policijskim racijam v mestu Minneapolis.