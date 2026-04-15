Donald Trump napovedal skorajšnji konec vojne z Iranom

Mislim, da je konec vojne z Iranom zelo blizu, je v pogovoru za televizijo Fox News, objavljenem v torek, ocenil predsednik ZDA Donald Trump. Podpredsednik JD Vance, ki je na pogajanjih konec tedna vodil ameriško delegacijo, je medtem izjavil, da sporazuma z Iranom še niso sklenili, ker si Trump želi obsežen in obstojen dogovor.

»Mislim, da se bliža koncu. Mislim, da je zelo blizu konca,« je voditeljici Fox News Marii Bartiromo dejal Trump.

Napoved skorajšnjega konca vojne, ki je izbruhnila z izraelsko-ameriškimi napadi na Iran 28. februarja, sledi torkovi izjavi ameriškega predsednika, v kateri je glede morebitnega nadaljevanja pogajanj s Teheranom namignil, da bi »se nekaj lahko zgodilo« v naslednjih dneh.

Da bi se delegaciji v pakistanski prestolnici Islamabad lahko znova sestali še pred koncem tedna, naj bi potrdilo tudi več virov, seznanjenih s pogajanji.

Po besedah Trumpa bi sicer islamska republika že sedaj, če bi se ZDA umaknile iz vojne, za obnovo potrebovala 20 let. »In nismo še končali. Bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je še dejal za Fox News in ponovil svoje besede, da si Iran zelo želi skleniti dogovor.

Eden od razlogov, da do tega še ni prišlo, je po besedah podpredsednika Vancea ta, da si Trump prizadeva za obsežen in obstojen dogovor, na podlagi katerega bo Iran »cvetel« in se »vključil v svetovno gospodarstvo«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Razlog, da sporazum še ni sklenjen, je, da predsednik želi sporazum, v katerem Iran ne bo imel jedrskega orožja,« je na dogodku v mestu Athens v zvezni državi Georgia povedal Vance, ki je na pogajanjih konec tedna v Islamabadu, ki konkretnega preboja v smeri končanja konflikta niso prinesli, vodil ameriško delegacijo.