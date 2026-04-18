Donald Trump odločno: nas ne morejo izsiljevati

Iranski vrhovni svet za nacionalno varnost je danes sporočil, da preučuje »nove predloge«, ki jih je prejel od ZDA, hkrati pa je opozoril, da iranski pogajalci ne bodo popuščali Washingtonu. »V zadnjih dneh so Američani v času prisotnosti poveljnika pakistanske vojske v Teheranu, ki nastopa kot posrednik v pogajanjih, posredovali nove predloge, ki jih Iran trenutno preučuje in na katere še ni odgovoril,« je v izjavi navedel iranski vrhovni varnostni organ, poroča AFP. Dodali so, da iranska pogajalska delegacija, ki sta jo v prvem krogu pogovorov pred tednom dni vodila zunanji minister Abas Aragči in predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, »ne bo popustila niti za las in se ne bo umaknila, temveč bo z vsemi močmi branila interese iranskega naroda«.

Odziv Trumpa

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem sporočil Irancem, naj ne poskušajo izsiljevati ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Pogovarjamo se z njimi. Hoteli so spet zapreti ožino - saj veste, tako kot to počnejo že leta, toda nas ne morejo izsiljevati,« je dejal Trump. Dodal je, da ZDA »zavzemajo trdno stališče«, in napovedal, da bo še danes na voljo »nekaj dodatnih informacij« o Iranu.

Izjave obeh strani sledijo današnjemu ponovnemu zaprtju strateško pomembne Hormuške ožine, kar je iranska revolucionarna garda utemeljila z nadaljevanjem ameriške blokade iranskih pristanišč. Washington so ob tem obtožili kršenja zavez in »piratskih dejanj«.

Ni znana usoda novih pogajanj

Trump je sicer v zadnjih dneh namignil, da bi lahko že ta konec tedna potekala nova pogajanja med ZDA in Iranom, vendar pa je v petek povedal tudi, da morda ne bo podaljšal dogovora o prekinitvi ognja v vojni med Iranom, ZDA in Izraelom, ki se izteče 22. aprila. Za zdaj ni jasno, kakšna bo usoda novih pogajanj med Iranom in ZDA, ki naj bi jih znova gostil Pakistan. Po navedbah virov v ZDA in Iranu bi lahko pogovori potekali v ponedeljek, vendar je iz današnjih izjav obeh strani mogoče sklepati, da še nič ni dogovorjeno.