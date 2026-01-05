Donald Trump po napadu na Venezuelo grozi Kolumbiji

Ameriški predsednik Donald Trump je po vojaški operaciji v Venezueli v nedeljo zagrozil tudi Kolumbiji. Njenega predsednika Gustava Petra je označil za »bolnika«, vojaškega posredovanja pa ni izključil, češ da mu to »zveni v redu«. Glede Kube je medtem izrazil prepričanje, da bo »padla« sama od sebe.

»Kolumbija je tudi zelo bolna, vodi pa jo bolnik, ki rad prideluje kokain in ga prodaja ZDA, ampak tega ne bo počel dolgo,« je Trump dejal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.

Na vprašanje, če se bo tudi proti Kolumbiji odvila vojaška operacija, je po poročanju tujih tiskovnih agencij odvrnil: »Meni zveni v redu.«

ZDA so v soboto izvedle več zračnih napadov na Venezuelo in pri tem zajele ter iz države odpeljale predsednika Nicolasa Madura in njegovo soprogo Cilio Flores. V New Yorku Madura čaka sojenje zaradi obtožb, povezanih s trgovino z drogo in orožjem. Kolumbija, soseda Venezuele, velja za pomembno proizvodno območje kokaina.

Glede Kube je medtem Trump menil, da ameriško posredovanje verjetno ne bo potrebno. »Kuba je na tem, da pade,« je dejal novinarjem in dodal, da bo težko zdržala brez venezuelske nafte. »Ne zdi se mi, da bo potrebno kakršnokoli ukrepanje. Videti je, da pada,« je dodal.

Napad tudi na Kubo in Mehiko?

Povedal je še, da je je bilo v okviru sobotne operacije ubitih večje število Madurovih kubanskih varnostnikov. »Veste, včeraj je bilo ubitih veliko Kubancev,« je v nedeljo dejal novinarjem.

Kubanska vlada je v nedeljo sporočila, da je bilo med ameriškimi vojaškimi napadi v Venezueli skupno ubitih 32 pripadnikov kubanskih varnostnih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je omenil tudi Mehiko, ki da ji je že večkrat ponudil pomoč ameriških vojakov v boju proti trgovcem z mamili, kar pa da je predsednica Claudia Sheinbaum zavrnila.

»Nekaj moramo ukreniti glede Mehike. Mehiko je treba organizirati, ker se droge k nam stekajo iz Mehike,« je dejal po poročanju španske tiskovne agencije EFE. Pri tem je sicer Sheinbaum opisal kot »čudovito osebo«, ki pa da se »malo boji kartelov, ki nadzorujejo Mehiko«.