Donald Trump pogajalcem naročil, naj ne hitijo, zraven pa okrcal Obamo

Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social danes sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Kot je sporočil, je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Dodal je, da bo ameriška blokada iranskih pristanišč ostala, dokler dogovora ne potrdijo in podpišejo.

V Washingtonu se medtem krepi politična razprava o vsebini morebitnega dogovora, potem ko so v javnost začele uhajati posamezne podrobnosti glede morebitnega sporazuma. Republikanci iz ameriškega kongresa so po navedbah tiskovne agencije Reuters v izjavah za medije večinoma podprli objavljene okvirje morebitnega dogovora, medtem kot so demokrati kritizirali, da bodo ZDA z njim le malo dosegle. Trump se je na kritike odzval v novi objavi na omrežju Truth Social. »Če bom sklenil dogovor z Iranom, bo dober in primeren, za razliko od tistega, ki ga je sklenil (nekdanji predsednik ZDA Barack) Obama, ki je Iranu zagotovil ogromne količine gotovine ter jasno in odprto pot do jedrskega orožja,« je zapisal Trump. Ob tem je zatrdil, da nihče še ni videl njegovega dogovora in da ta še ni v celoti izpogajan, »zato ne poslušajte poražencev, ki so kritični do nečesa, o čemer ne vedno ničesar«.

Zahteva po razgradnji iranskega jedrskega programa

Ameriški predsednik je sicer v soboto sporočil, da so ZDA dosegle okvirni sporazum z Iranom, ki med drugim predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Državni sekretar Marco Rubio pa je danes dal vedeti, da bi dogovor lahko sklenili že danes. V sobotnem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem naj bi Trump dejal, da vztraja pri zahtevi po razgradnji iranskega jedrskega programa kot pogoju za sklenitev sporazuma. Kot je danes na družbenem omrežju X sporočil Netanjahu, sta se s Trumpom strinjala, da mora končni dogovor z Iranom »odstraniti jedrsko grožnjo.« To po njegovih besedah pomeni razgradnjo iranskih obratov za bogatenje jedrskega orožja in odstranitev obogatenega jedrskega materiala iz Irana.

Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je danes dejal, da nobene odločitve ne bodo sprejeli brez »dovoljenja« vrhovnega vodje Modžtabe Hameneja, poroča BBC. Pozneje je v pogovoru za iransko državno televizijo dodal, da je Teheran »še vedno pripravljen svetu zagotoviti, da ne stremi k pridobitvi jedrskega orožja«. A kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, še vedno uradno ni jasno, ali bo ta obljuba vključena v morebiten dogovor.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je nato ob robu obiska v Indiji dejal, da so se ZDA z Iranom pripravljene »zelo resno pogovarjati« o jedrskem programu, če bo Teheran odprl Hormuško ožino. Ta izjava naj bi po poročanju časnika New York Times nakazovala, da je Trumpova administracija pripravljena sprejeti začasni sporazum, ki Iranu ne bi takoj jemal pravice do jedrskega orožja. Ob tem je dodal, da jedrskega dogovora ni mogoče napraviti »v 72 urah na hrbtni strani prtička«. Medtem pa je vodja libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah Naim Kasem danes izrazil upanje za sklenitev dogovora med ZDA in Iranom, katerega del bo tudi Libanon in ki bo pomenil »popolno prekinitev sovražnosti«, še poroča AFP.