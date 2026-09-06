Donald Trump presenetil z novo pričesko (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump se je v javnosti pojavil s pričesko, ki je v nekoliko drugačni barvi, kot smo je pri njem vajeni. Ta je po slikah sodeč zdaj rjava. Ameriškega predsednika so sicer kamere ujele po tem, ko je izstopil iz letala v New Jerseyju. Kot je videti na slikah, je dolžina njegovih las sicer ostala podobna, kot je bila v prejšnji letih, le barva je drugačna. Trump je sicer že od nekdaj prepoznaven po svoji pričeski. Ta je bila v preteklosti v bolj svetlem tonu, a kot kaže, si je predsednik zdaj zaželel vizualne spremembe.

Donald Trump z novo barvo las. FOTO: Eric Lee Reuters

Zaradi položaja, ki ga zaseda, so vsake take spremembe videza pri Trumpu hitro opažene. Še toliko bolj pa so opažene tiste, ki kažejo na kakšno zdravstveno težavo. Pred časom so veliko skrbi pri njem povzročile modrice. A sodeč po zadnjem polletnem zdravniškem pregledu te očitno niso problematične. Njegov zdravnik je namreč pred nekaj meseci zagotovil, da je odličnega zdravja in popolnoma sposoben opravljati svojo funkcijo.

Bolj kot pričeska bo v prihodnjih dveh letih, kolikor mu je še ostalo trenutnega predsedniškega mandata, pri Trumpu pomembno zdravje. Vodenje takšne velesile, kot so ZDA, zahteva, da je človek dobrega zdravja. Še posebej v tako zahtevnih časih, kot so zdaj.