  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Z 10 NA 15 ODSTOTKOV

Donald Trump se ne da: še bolj je dvignil carine, pravi, da že veljajo

Napovedal je dvig novih carin na uvoz z 10 na 15 odstotkov. Ameriško vrhovno sodišče je v petek razveljavilo carine, ki jih je Trump aprila lani uvedel.
Ameriški predsednik Donald Trump FOTO: Mandel Ngan Afp
Ameriški predsednik Donald Trump FOTO: Mandel Ngan Afp
STA, M. J.
 21. 2. 2026 | 18:02
1:50
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal dvig novih carin na uvoz, ki jih je uvedel po petkovi sodni razveljavitvi njegovih t. i. vzajemnih carin, z 10 na 15 odstotkov. Veljati naj bi po njegovih besedah začele takoj. Na svojem družbenem omrežju je zapisal, da po temeljitem pregledu petkove »izjemno protiameriške odločitve« vrhovnega sodišča administracija dviga uvozne dajatve »na v celoti dovoljeno in zakonsko preizkušeno« raven 15 odstotkov.

Ameriško vrhovno sodišče je v petek razveljavilo carine, ki jih je Trump aprila lani uvedel na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih, pri čemer je ugotovilo, da tega ne bi smel storiti brez kongresa. Trump je v odzivu v skladu z določili drugega zakona uvedel 10-odstotne carine na večino uvoza v ZDA. Začele naj bi veljati v torek, a za obdobje največ 150 dni.

Možnost napada na Iran

Veliko pozornosti je bila deležna tudi včerajšnja izjava Trumpa. V odgovoru na novinarsko vprašanje je izjavil, da razmišlja o izvedbi omejenega napada na Iran. ZDA so v zadnjem času okrepile svojo vojaško prisotnost na Bližnjem vzhodu, s čimer krepijo pritisk na Iran za čimprejšnjo sklenitev dogovora glede svojega jedrskega programa. Trump je na novinarsko vprašanje, ali razmišlja o omejenem vojaškem napadu, če Iran ne sklene dogovora, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odgovoril: »Največ, kar lahko rečem, je, da razmišljam o tem.«

Več iz teme

Donald TrumpZDAcarine
ZADNJE NOVICE
18:24
Novice  |  Slovenija
UMETNA PROTI NARAVNI INTELIGENCI

Telefoni in ChatGPT so tudi v Sloveniji ustvarili prvo generacijo, ki bo verjetno manj uspešna od prejšnje

V zadnjih letih je postalo že čisto običajno, da slišimo starejšo generacijo kritizirati mladino na račun prekomerne uporabe digitalne tehnologije – pametni telefoni, umetna inteligenca in kratke video vsebine zagotovo vplivajo na kognitivne sposobnosti naših otrok in zdaj tudi že mladih odraslih. Kakšen trend opažamo pri nas, v Sloveniji?
21. 2. 2026 | 18:24
18:02
Novice  |  Svet
Z 10 NA 15 ODSTOTKOV

Donald Trump se ne da: še bolj je dvignil carine, pravi, da že veljajo

Napovedal je dvig novih carin na uvoz z 10 na 15 odstotkov. Ameriško vrhovno sodišče je v petek razveljavilo carine, ki jih je Trump aprila lani uvedel.
21. 2. 2026 | 18:02
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: bodite pozorni na kvadrat Lune s Plutonom

Dan za prizemljitev in rast.
21. 2. 2026 | 18:00
17:10
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Astrološka znamenja, ki si upajo tvegati – in uspejo

Katera astrološka znamenja so najbolj pogumna in kako jim to prinaša uspeh?
21. 2. 2026 | 17:10
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Glas je povezan s srcem

Petnajst let po prvih korakih kantavtorica in skladateljica Ditka ostaja zvesta sebi. Njena glasba ni hrup sveta, temveč tih, vztrajen opomnik, da je največja moč prav v ranljivosti.
Danica Lovenjak21. 2. 2026 | 17:00
16:40
Bulvar  |  Suzy
NA VALENTINOVO

Odrsko slovo Elde Viler: večer, ko je dvorana postala zbor (Suzy)

Elda, hvala za glasbo in vse dobro še naprej!
21. 2. 2026 | 16:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki