Donald Trump se ne da: še bolj je dvignil carine, pravi, da že veljajo

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal dvig novih carin na uvoz, ki jih je uvedel po petkovi sodni razveljavitvi njegovih t. i. vzajemnih carin, z 10 na 15 odstotkov. Veljati naj bi po njegovih besedah začele takoj. Na svojem družbenem omrežju je zapisal, da po temeljitem pregledu petkove »izjemno protiameriške odločitve« vrhovnega sodišča administracija dviga uvozne dajatve »na v celoti dovoljeno in zakonsko preizkušeno« raven 15 odstotkov.

Ameriško vrhovno sodišče je v petek razveljavilo carine, ki jih je Trump aprila lani uvedel na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih, pri čemer je ugotovilo, da tega ne bi smel storiti brez kongresa. Trump je v odzivu v skladu z določili drugega zakona uvedel 10-odstotne carine na večino uvoza v ZDA. Začele naj bi veljati v torek, a za obdobje največ 150 dni.

Možnost napada na Iran

Veliko pozornosti je bila deležna tudi včerajšnja izjava Trumpa. V odgovoru na novinarsko vprašanje je izjavil, da razmišlja o izvedbi omejenega napada na Iran. ZDA so v zadnjem času okrepile svojo vojaško prisotnost na Bližnjem vzhodu, s čimer krepijo pritisk na Iran za čimprejšnjo sklenitev dogovora glede svojega jedrskega programa. Trump je na novinarsko vprašanje, ali razmišlja o omejenem vojaškem napadu, če Iran ne sklene dogovora, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odgovoril: »Največ, kar lahko rečem, je, da razmišljam o tem.«