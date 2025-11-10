Donald Trump je pokazal prenovljeno kopalnico, je v marmorju in zlatu (FOTO)

Medtem ko se velik del ameriške javnosti zgraža nad porušitvijo vzhodnega krila Bele hiše, kjer namerava predsednik Donald Trump za 300 oziroma 350 milijonov dolarjev zgraditi predimenzionirano plesno dvorano s sedeži za 650 ljudi, veliko več kot 8600 kvadratnih metrov, je na svojem omrežju predstavil še eno pridobitev Bele hiše. Objavil je namreč prenovo t. i. Lincolnove kopalnice. Stara različica, ki je nastala pred približno 80 leti, je imela svetlo zelene ploščice in neonske luči, kaže fotografija, ki jo je Trump objavil na svojem omrežju Truth Social. Zdaj se seveda povsem v njegovem stilu, tako kot že nekateri drugi deli Bele hiše, blešči v zlatu. Kopalnico z zlatimi pipami in drugimi detajli, ogledali ter stenami iz belega in sivega marmorja je razkril v več kot dveh ducatih objavljenih fotografij.

Nova podoba je zelo primerna za čas Abrahama Lincolna, je prepričan predsednik.

»Zadnjič so jo prenovili v štiridesetih letih v slogu art deco z zelenimi ploščicami, kar je bilo popolnoma neprimerno za Lincolnovo obdobje,« je zapisal Trump in dodal: »Zdaj je v črno-belem poliranem statuarijskem marmorju. To je zelo primerno za čas Abrahama Lincolna in morda celo iz istega marmorja, kot je bil tam prvotno!«

Kopalnica je po poročanju AFP v bližini Lincolnove spalnice, razkošne sobe v drugem nadstropju predsedniške rezidence. Spalnica je bila v času predsednika Lincolna njegova pisarna in soba za sestanke, leta 1945 pa jo je predsednik Harry Truman preuredil in opremil s pohištvom iz Lincolnovega obdobja, navaja Zgodovinsko združenje Bele hiše. Prvi mož Tesle in SpaceX-a ter najbogatejši Zemljan Elon Musk je dejal, da je v Lincolnovi spalnici spal večkrat, in sicer na Trumpovo povabilo, ko je vodil njegovo t. i. ministrstvo za vladno učinkovitost.

Njegove projekte so številni označili za kičaste.

Nepremičninski magnat Trump, čigar podjetja so se sicer večkrat znašla v bankrotu, se je po vrnitvi na oblast z velikim zanosom lotil vrste gradbenih in prenovitvenih projektov, ki so jih številni kritiki označili za kičaste, še bolj zlobni jeziki pa njegov stil označujejo za »diktatorski šik«. Ovalno pisarno je okrasil z zlatimi detajli, travo v Rožnem vrtu zamenjal s tlakovcem in na severni ter južni strani Bele hiše postavil dva ogromna zastavna droga.