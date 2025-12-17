Luka Dončić šokiral v garderobi: tega res niso pričakovali

Ko govorimo o Luki Dončiću, so običajno v ospredju odločilni meti in status enega največjih zvezdnikov lige NBA. Slovenski košarkarski as pa je tokrat znova dokazal, da njegova veličina ne izhaja zgolj iz tega, kar pokaže na parketu, temveč tudi iz tega, kakšen je zunaj njega. Luka Dončić je v predprazničnem obdobju v garderobi Los Angeles Lakersov soigralcem in članom ekipe podaril električna kolesa. Posnetek dogodka se je po družbenih omrežjih hitro razširil in sprožil številne odzive.

Gre za gesto, ki v profesionalnem športu ni samoumevna. Dončić je s tem pokazal, da razume pomen kolektiva. Darila niso bila namenjena le igralcem, temveč tudi članom osebja, ki pogosto ostajajo v ozadju, a so nepogrešljiv del delovanja ekipe. Dončić gradi odnose, krepi povezanost in jasno sporoča, da uspehi niso zgolj delo posameznika, temveč skupine.