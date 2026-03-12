  • Delo d.o.o.
GROŽNJA

Doseg iranskega orožja pokriva zaskrbljujoč del Evrope! Ali lahko mirno spimo? (VIDEO)

Južnoevropske in vzhodnoevropske prestolnice, kot so Atene, Sofija in Bukarešta, so na dosegu iranskih raket, dosegljivi so tudi Dunaj, Rim in Berlin.
M. U.
 12. 3. 2026 | 11:41
2:54
Potem ko sta ZDA in Izrael napadla Iran, je Teheran sprožil bombardiranja regije z raketami in droni nepredstavljivih razsežnosti. Iranske rakete so tako zadele izraelske cilje in tarče v Perzijskem zalivu, iranski dron pa je ciljal tudi na britansko bazo na Cipru.

Iran zagrozil Trumpu: »Pazite, da ne eliminirajo vas!«

Protizračni obrambni sistem Nata je prestregel dve iranski balistični raketi, ki sta leteli proti turškemu zračnemu prostoru ali sta vanj že vstopali, kar je prag, ki ga Teheran doslej še ni prestopil. Evropa, bliže kot kadar koli doslej dosegu vojne, se sooča z vprašanjem: bi Iran lahko napadel celinsko Evropo? In če bi poskusil, ali bi ga NATO znal ustaviti?

Kaj bi lahko Iran izstrelil na Evropo?

Iransko orožje dolgega dosega spada v tri kategorije, njihov potencialni doseg pa pokriva skrb zbujajoč del evropskega zemljevida, tako navaja Euronews.

Evropa po napadu z iranskimi droni: fregate in letalonosilka ščitijo Ciper

Varnostni svet ZN potrdil resolucijo s pozivom h končanju napadov Irana na zalivske države

Varnostni svet ZN je s 13 glasovi za in vzdržanima glasovoma Rusije ter Kitajske potrdil predlog resolucije Bahrajna in Sveta za sodelovanje v zalivu (GCC), ki od Irana zahteva naj preneha napadati svoje arabske sosede. Predlog resolucije je kot so-sponzor podprlo 135 držav, med njimi tudi Slovenija.

Najbolj uničujoča je balistična raketa Khorramshahr, sposobna nositi bojno glavo do 1800 kilogramov. Izstreljena iz utrjenih podzemnih objektov v severozahodnem Iranu v gorskih območjih, kot so Kermanshah, Tabriz in Isfahan, ima doseg do 3000 kilometrov. Tu so še droni. Shahed-136, preizkušen v boju in izpopolnjen skozi leta uporabe v vojni v Ukrajini, ima doseg do 2500 kilometrov.

Niso zasnovani za rušenje zgradb, temveč za preobremenitev protizračne obrambe in onesposobitev elektroenergetskih omrežij. Tu je še raketa Soumar in njene različice, z dosegom od 2000 do 3000 kilometrov. Za razliko od balističnih raket te rakete dolgega dosega letijo nizko in sledijo terenu, kar otežuje njihovo zaznavanje z radarjem. Njihova natančnost jih dela idealne za ciljno usmerjene napade na infrastrukturo, ne pa za obsežno uničevanje.

Ta tri orožja skupaj Iranu zagotavljajo večplastno sposobnost udarov dolgega dosega, ki vse bolj grozi Evropi.

To pomeni, da so južnoevropske in vzhodnoevropske prestolnice, kot so Atene, Sofija in Bukarešta, so na dosegu iranskih raket, dosegljivi so tudi Dunaj, Rim in Berlin.

