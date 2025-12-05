Dr. P priljubljenega zvezdnika Prijateljev peljal v smrt

Osemindvajsetega oktobra 2023 je oboževalce ameriške humoristične nanizanke Prijatelji pretresla smrt igralca Matthewa Perryja. Ta je v njej upodobil lik Chandlerja Binga. Perry je eno leto pred smrtjo priznal odvisnost od alkohola in drog. Umrl pa je tudi zaradi prevelikega odmerka kirurškega anestetičnega sredstva ketamin, ki ga je sprva zaradi depresije in tesnobe prejemal pod zdravniškim nadzorom. A ker mu ga zdravnik zaradi pretirane uporabe ni želel več predpisovati, si je pomoč poiskal drugje. Policija je po njegovi smrti sprožila preiskavo zoper zdravnike, asistenta in igralčevega znanca, ker da so ga ti oskrbovali s ketaminom. Tudi tistim s črnega trga. Med osumljenci in kasneje obtoženimi se je znašel tudi dr. Salvador Plasencia, znan tudi kot Dr. P, ki je igralcu med 30. septembrom in 12. oktobrom 2023 ketamin večkrat tudi osebno vbrizgal. Med drugim na igralčevem domu in na zadnjem sedežu njegovega avtomobila na javnem parkirišču.

30 MESECEV ječe je dobil.

S soobtoženim igralčevim asistentom sta po prepričanju tožilcev »izkoristila Perryjeve težave z odvisnostjo, da bi se obogatila«. New York Times je ob tem tudi citiral sodne dokumente, iz katerih je razvidno, kako je zdravnik drugemu zdravniku poslal sporočilo o ceni ketamina: »Zanima me, koliko bo idiot plačal.« In dodal: »Poglejmo!« Dr. Plasencia je na sodišču priznal, da je Perryju dajal anestetik, ter ob tem izrazil obžalovanje. In bil zdaj med prvimi od skupno petih obtoženih obsojen na 30 mesecev zapora. Plačati bo moral še 4800 evrov globe.

Perryjeva mama in očim pred prihodom na sodišče FOTO: Mike Blake/Reuters

Perryjeva mati Suzanne Morrison je bila med več družinskimi člani, ki so spregovorili na sodišču pred izrekom sodbe Plasencii. Izpostavila je besedilna sporočila, vključena v sodnih zapisih, v katerih je Plasencia Perryja označila za bedaka. Spomnila ga je, da bi kot zdravnik moral ščititi ljudi, ne pa da jih je sam spravljal v še večjo nevarnost. Plasencia se je Perryjevi družini še enkrat opravičil: »Ni opravičila. Tega, kar sem naredil, ne morem več popraviti. Vem, moral bi ga zaščititi, kot je rekla njegova mama. Zelo mi je žal.« Ob aretaciji se je tudi že prostovoljno odpovedal zdravniški licenci. V izreku sodbe je sodnica poudarila, da Plasencia ni zakrivil igralčeve smrti, a da mu je pomagal na poti do takšnega konca. Za lastno finančno korist je namreč ohranjal igralčevo odvisnost od ketamina. Štirje drugi obtoženi v zadevi, med katerimi je tudi preprodajalka mamil iz Los Angelesa, 42-letna Jasveen Sangha (pravijo ji ketaminska kraljica), so prav tako že priznali krivdo. V prihodnjih mesecih bo sodišče tudi njim izreklo sodbo.