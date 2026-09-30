Drama, ki spominja na 11. september: kopilot naj bi skušal strmoglaviti letalo s 180 potniki, kapitan ranjen (VIDEO)

Po zasilnem pristanku v Izrael namenjenega letala družbe FlyDubai v Savdski Arabiji po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ni znano, kaj natančno se je zgodilo. Visoki izraelski predstavnik je za izraelsko televizijo Channel 12 dejal, da je bil v primeru leta iz Dubaja v Tel Aviv »preprečena najhujša katastrofa«. Glede na njegove navedbe obstaja sum, da je kopilot skušal prevzeti nadzor nad letalom in ga strmoglaviti.

Prvotna poročila so sicer nakazovala, da je na letalu, ki je na severozahodu Savdske Arabije močno izgubilo na višini, nato pa javilo krizno situacijo, prišlo do spora med pilotoma. Fotografije, objavljene v medijih, prikazujejo enega od potnikov v okrvavljeni majici. Potniki naj bi namreč posredovali med kapitanom in kopilotom, od katerih naj bi prvi utrpel vbodno rano, potem ko ga je drugi napadel z nožem, izhaja iz izjav potnikov, ki za izraelske medije poročajo o kaosu in paniki.

Na krovu letala je bilo 180 potnikov, od tega večina Izraelcev. FOTO: Jack Guez Afp

Po navedbah enega od potnikov sta pri vnovičnem prevzemu nadzora nad letalom pomagala dva pilota v civilu, ki sta se prav tako nahajala na krovu letala. Kaj se je zares dogajalo na krovu letala, zaenkrat ni jasno oz. uradno znano.

Zasilni pristanek v Savdski Arabiji

Družba FlyDubai je zaenkrat zgolj potrdila, da je bilo njihovo letalo na letu FZ 1073 iz Dubaja v Tel Aviv po »incidentu« prisiljeno pristati v Savdski Arabiji. Letalo je varno pristalo na letališču Tabuk in vsi potniki so na varnem, so še dodali v izjavi. Po poročanju portala ynet naj bi za napad osumljeni kopilot prihajal iz Omana. Trenutno naj bi ga v Savdski Arabiji zasliševali. Glavni pilot je državljan Združenih arabskih emiratov.

Na krovu 180 potnikov, večinoma Izraelcev

Iz Netanjahujevega urada so medtem sporočili, da je incident pod nadzorom ter da trenutno delajo vse, kar lahko, da bi izraelske potnike z letala varno vrnili v Izrael.

Iz Netanjahujevega urada so medtem sporočili, da je incident pod nadzorom. FOTO: - Afp

Na krovu letala je bilo namreč 180 potnikov, od tega večina Izraelcev, ki sedaj čakajo na vrnitev v domovino. Izrael in Savdska Arabija sicer nimata diplomatskih odnosov.