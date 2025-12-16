Drama na adventu pri sosedih: panika, kriki in jok

Na idiličnem varaždinskem adventu so obiskovalci prejšnjo nedeljo doživeli pretresljivo izkušnjo. Panoramsko kolo se je okoli 18. ure nenadoma ustavilo, nekaj kabin pa je obtičalo čisto na vrhu – 23 metrov nad tlemi, v temi in mrazu. Moški, ki prihaja s Paga, je za 24sata opisal, kaj se je zgodilo. Kot pravi, je s prijateljico prišel v Varaždin, ker obožujeta adventne sejme. Odločila sta se za vožnjo s panoramskim kolesom in počakala, da se stemni, da bo razgled še lepši.

Sprva je šlo vse gladko, razgled, lučke, praznično vzdušje. Ko se je prvi krog končal, jima je tamkajšnji delavec povedal, da je pred njima še en krog. »Bilo mi je malo čudno, a nisem pretirano razmišljal. Vseeno sem imel slab občutek,« je povedal za 24sata. V drugem krogu sta s prijateljico spet prišla na vrh. Takrat je kolo obstalo. »Mislili smo, da se šalijo. Prijateljica se je začela smejati, mene je pa zagrabila panika. Po minuti so se ugasnile luči, takrat pa se je začela prava drama,« opisuje.

V kabinah je bilo več ljudi, tudi otroci in starejši. V temi, visoko nad trgom, je nastala panika, iz kabin so se slišali kriki in jok. Zaposleni so nato kolo začeli premikati ročno.»Otroci so vreščali, bilo je strašno,« pravi bralec. Ko bi morala s prijateljico izstopiti, so ju zaradi nekoliko hitrejšega obrata preskočili. »Umrla sva od strahu, da bova spet končala na vrhu, tretjič,« dodaja. Šele ko so začeli kolo vrteti nazaj in sta stopila na tla, je nastopilo olajšanje. Po poročanju 24sata poškodovanih ni bilo, a tisti, ki so obtičali na vrhu, bodo na to vožnjo še dolgo gledali kot na travmatično, ne pa praznično doživetje.